確定了！石崇良下周一接任健保署長　周志浩升次長「還沒討論」

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部次長石崇良確定接任健保署長一職！下周一（2/6）上午10時將於健保署18樓禮堂舉辦交接佈達典禮，由衛福部長薛瑞元親臨主持交接佈達儀式。薛瑞元今（3）日受訪時確認此事，但表示次長接任人選須待出缺後再行討論，最快有望在下周公布新人選。

前行政院長蘇貞昌年前率內閣總辭，總統蔡英文於過年期間公布由陳建仁擔任新閣揆，內閣也有大幅調整，其中擔任健保署長6年8個月的前署長李伯璋去職，傳出由衛福部次長石崇良接任，但遲遲未獲證實，直到今（3）日健保署發布交接典禮採訪通知，人選才正式定案。

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石崇良出身台大急診部，長期服務於衛政體系，曾擔任衛福部主任秘書、醫事司長，並於疫情期間升任次長，並督導健保業務，對於健保體系相當熟悉。

石崇良接任後，除了要面臨檢調偵辦中的健保個資外洩案，另要扛起部分負擔上路日程，以及未來可能面臨的保費調漲壓力。

雖然下周一就要交接，但石崇良現任的常務次長一職依然懸而未決。衛福部長薛瑞元下午受訪時表示，要等下周一出缺後才會討論。被追問是否為外傳由疾管署長周志浩接任？他表示，還沒有討論，但會盡快決定，最快下周有望公布新人選。