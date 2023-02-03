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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐怖垃圾爆滿畫面曝！　她：增設垃圾桶「便民不便清潔隊」

記者詹宜庭／台北報導

前台北市長柯文哲任內撤除約500個行人專用垃圾桶，現任台北市副市長李四川研擬將台北市行人垃圾桶恢復設置，引發熱議。台北市議會民眾黨團副主任吳怡萱3日表示，今早她在青年公園附近拍到，行人專用垃圾桶被許多明顯是家用的垃圾堆滿的畫面，或許多放垃圾桶「很便民」，但增加的結果就會造成清潔隊「很不便」。

吳怡萱透過臉書表示，今日早上6點多，她在青年公園附近拍到，行人專用垃圾桶被許多明顯是家用的垃圾堆滿，運動的人一邊吸收芬多精，一邊聞到垃圾臭味，清潔隊員每隔幾公尺就下來將垃圾整理帶走，這樣的現象都出現在清晨，因為部分民眾會在晚間把垃圾桶當垃圾車使用。

吳怡萱說，她們一再倡導垃圾要自己帶回家，但「部分民眾讓大家共同的生活環境變得髒亂」也是政府決策要納入考量的重點之一。當然，多放垃圾桶「很便民」，但增加了垃圾桶，結果就會造成清潔隊「很不便」。

吳怡萱認為，台北市要邁向智慧城市，過去有在幾個地區擺設24小時垃圾回收整合系統iTrash，不需要配合垃圾車清運的時間就能提供垃圾、回收、廚餘等功能，雖然試辦階段出現許多問題，但若能追蹤其成果，也許能朝更優化的方式整合收垃圾，「期待蔣萬安市府不要走回頭路，讓環保朝更智慧、更有效的方向思考。」

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