自撞櫻花樹再摔落水溝昏迷　印尼騎士無照又酒駕...重傷住院

▲ 印尼籍男子酒後騎車，在苗栗卓蘭140縣道撞擊路邊櫻花樹後摔落水溝，傷勢嚴重。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗卓蘭鎮140縣道白布帆路段，昨(1日)下午發生車禍意外，一台普通重機車撞上路邊櫻花樹後跌落水溝，傷者意識不清，傷勢相當嚴重，由救護車送東勢農民醫院救治。經查騎士是一名約34歲印尼籍男性，無照騎車還酒駕，酒測值0.93mg/L，事故原因警方還要調查。

轄區大湖警分局表示，昨(1日)16時許，苗栗縣卓蘭鎮苗140縣道道35公里處東向西車道發生交通事故，卓蘭分駐所接獲報案立即派遣員警前往處理，員警到場發現一部普通重型機車卡在路邊水溝，騎士摔落水溝底、意識不清，立即通報119將傷者送往東勢農民醫院救治。

▲▼ 印尼籍男子酒後騎車，在苗栗卓蘭140縣道撞擊路邊櫻花樹後摔落水溝，傷勢嚴重。（圖／記者蔡文淵翻攝）

傷者送醫後經醫院診斷頭部顱內出血、腹腔內出血意識不清，立即轉至中國醫藥大學附設醫院，經醫院搶救後轉至加護病房觀察。

受傷騎士經醫院抽血換算呼吸酒測值為0.93mg/L，明顯有酒駕情事，警方初步調查，騎士為34歲印尼籍男性，2016年來台，並查出該外籍人士已逾期滯留台灣，警方將依規定通報移民署苗栗專勤隊，而詳細事故原因將進一步調查釐清。

▲ 印尼籍男子酒後騎車，在苗栗卓蘭140縣道撞擊路邊櫻花樹後摔落水溝，傷勢嚴重。（圖／記者蔡文淵翻攝）