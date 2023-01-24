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苗栗百年老榕樹染病竟成「飄浮空中的樹」　切除手術後再次繁茂

▲▼卓蘭上新里百年老榕樹2年前以外科手術切除染病部位，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲卓蘭上新里百年老榕樹2年前以外科手術切除染病部位，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮上新里有棵220年樹齡老榕樹，因染上褐根病，縣府農業處2年前利用樹木外科手術切除染病部位，並清除病土、病根株，也架設樹體支撐架，讓老榕樹浮在半空中，由於太過特別，一度成為卓蘭鎮的打卡熱點。2019年3月起以無人機進行病害檢查與枝葉量監測，發現老榕樹歷經大型手術後，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來。

2018年6月開始，農業處委外廠商以外科手術的方式醫治這棵老榕樹，治療過程切除樹木染病部位，保留健康的上半部，架設鋼架支撐樹體，老樹看起來就像浮在半空中，因此有了「飄浮在空中的樹」美名，當時也成為卓蘭的另類景點。

老榕樹於2020年10月完成第一階段搶救，後續榕樹、導根生長情況、施肥、棲地管理、澆灌系統檢查等，都委託專業廠商持續來維護保養；2021年3月起更引進空拍技術，以無人機對老榕樹進行病害檢查與枝葉量監測，透過逐月的監測，發現老榕樹歷經大型手術後，已漸漸恢復活力，枝葉又再次繁茂起來。

苗栗縣府農業處表示，樹的壽命遠大於人類，一棵社區中的老樹，會成為連結好幾代居民的共同記憶。老榕樹做為里民們的「長輩」，他的健康曾經亮起紅燈，但透過各方的資源挹注下，重新獲得了生機。

縣府將繼續辦理老榕樹的維護工作，並導入創新技術，持續監測其生長情形，讓「飄浮在空中的樹」繼續開枝散葉，陪伴世世代代的里民。

▲▼109年6月切除老榕樹染病部位，並以鋼架支撐樹體，成為「飄浮在空中的樹」，一度是卓蘭另類景點。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲2020年6月切除老榕樹染病部位，並以鋼架支撐樹體，成為「飄浮在空中的樹」，一度是卓蘭另類景點。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼農業處以空拍機監測，發現老榕樹歷經大手術後，已漸漸恢復活力。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲農業處以空拍機監測，發現老榕樹歷經大手術後，已漸漸恢復活力。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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