台語百年歌曲重量級歌手桃園開唱　即日起開放免費索票

▲臺語百年歌曲重量級歌手桃園開唱，即日起開放免費索票。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局主辦「穿樂百年咱的臺語歌—臺語百年歌曲音樂會」，將於2月18、 19日在桃園展演中心隆重登場。特別邀請紀露霞、西卿、劉福助、文香、亦帆、朱海君、陳明章、董事長樂團、朱頭皮、許富凱、草屯囝仔、曹雅雯，多位重量級歌手一連兩天輪流開唱，即日起開放免費索票。

文化局2日表示，台語歌曲不僅反映民眾心聲，也是動人、珍貴的文化資產，更展現民眾澎派的生命力，每個時期的臺語歌曲孕生出獨有的美學品味。這次活動以四月望雨、思鄉情綿、臺灣愛拚、新臺語歌運動、臺語歌新世代五大時期呈現臺語歌曲演變與時代氛圍，邀請吳國禎、邵大倫擔任活動主持人，與樂迷回探不同時期的集體記憶！

這次音樂會由董事長樂團吉董(吳永吉)擔任音樂總監，以復古、傳承與創新為主軸，體現臺灣歷史、文化、鄉土特色。由於每個時代臺語經典的代表歌曲非常多，音樂團隊煞費苦心爬梳整理各時期歌曲及其時代意涵，並且邀請國寶級歌王歌后與新生代歌手同臺演唱，希望能帶給民眾難得一見的視聽饗宴。

「穿樂百年 咱的台語歌-臺語百年歌曲音樂會」，即日起開放免費索票，民眾可至KKTIX查詢並索取電子票券，或至「桃園市政府文化局」、「桃園展演中心」、「中壢藝術館」、「八塊厝民俗藝術村 」服務臺索取實體票券，票券數量有限，索完為止。