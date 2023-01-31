行人地獄！台婦遭車逼退慘摔紅到日本　「最快5月可重罰3600元」

記者李姿慧／台北報導

日本YouTube近日分享一段影片，一台灣婦人經斑馬線險遭左轉貨車撞上，婦人嚇到後退跌倒，讓台灣「行人地獄」形象雪上加霜。交通部今預告修法，小客車和大貨車經斑馬線不讓行人將重罰3600元；另遇閃光紅燈未停車再開，機車罰1200元、小客車罰1500元、大車罰1800元，預計第二季上路，最快5月可望實施。

日本YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」1月25日分享一段台灣貨車行車紀錄器影片，該貨車行經桃園路口準備左轉，一名70多歲婦人剛好行經斑馬線，該輛貨車緊急剎車險撞上婦人，該婦人嚇得後退並跌倒路邊，手腳扭傷，該影片吸引超過200多萬人次觀看，引發日本網友熱議，也讓台灣「行人地獄」形象雪上加霜。

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▲日本YouTube分享一段影片，一台灣婦人經斑馬線險遭左轉貨車撞上，婦人嚇到後退跌倒。（圖／翻攝YouTube）

交通部今(1月31日)也預告修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，有鑑於行人事故及非號誌化路口事故率高，為建立汽機車駕駛人遇行人及於非號誌化路口之停讓觀念並落實遵守，針對未禮讓行人和未停讓等駕駛行為加重罰款。

根據預告修法，汽車駕駛行經行人穿越道不暫停讓行人通行，可罰1200到3600元，其中小客車罰款將從2000元提高到最高罰3600元，大型車罰款也將從2800元提高到直接以最高罰3600元重罰。而汽車駕駛行近行人穿越道不禮讓攜帶白手杖或有導盲犬的視障者通行，可罰2400元到7200元，小型車罰款將從3600元提高到4800元，逾期未繳罰款可加罰至7200元，大型車罰款則將從4500元提高到最高罰7200元。

▲未禮讓行人，最快今年第二季將加重罰則。（圖／記者李毓康攝）

此外，支線道車輛不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同左方車不讓右方車先行，可罰600到1800元，其中機車罰款將從600元直接加重為1200元到1500元，小型車加重為1500元到1800元，大型車直接以最高罰款1800元開罰。

而行經無號誌交叉路口及巷道，不依規定、標誌、標線指示，可罰600到1800元，其中機車罰款從600元直接加重為1200元到1500元，小型車加重為1500元到1800元，大型車直接以最高罰款1800元開罰。

另外汽車駕駛轉彎時，除禁止行人穿越路段外，若不暫停讓行人優先通行，可罰1200到3600元，其中大型車汽車罰款從2000元加重為3600元，大型車從2800元加重為3600元，皆以最高罰開罰。若不禮讓視障者，可罰2400元到7200元，小型車從3600元加重為4800元到7200元，大型車直接以最高罰7200元開罰。

▲未禮讓行人，最快今年第二季將加重罰則。（圖／記者李毓康攝）

交通部今也預告修法，不遵守道路交通標誌標線和號誌，可罰900到1800元，其中更明訂機車遇閃光紅燈未停車再開，將開罰1200到1500元，小型車遇閃光紅燈未停車再開，將罰1500到1800元，大型車遇閃光紅燈未停車再開，將以最高罰1800元開罰。

交通部表示，相關法規今起預告30天，後續若各界無意見，將進入法規作業，並會銜內政部公告，若作業順利，預計今年第二季可望上路實施。

▲日本YouTube分享一段影片，一台灣婦人經斑馬線險遭左轉貨車撞上，婦人嚇到後退跌倒。（圖／翻攝YouTube）