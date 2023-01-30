寶寶鬧脾氣不量體重！醫1招「引爆媽媽地雷」　網喊：這犯大忌

▲醫師分享診間量體重的小故事，引來不少網友留言。（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

到診間就醫時，無論是孩子或大人，醫師總會先確認基本身高、體重。小兒科醫師陳木榮則分享自己近期看診，因為量體重遇到的趣事。醫師提到，因為一名寶寶不願意乖乖量體重，於是他提出一個解決辦法，殊不知陪同的媽媽竟不願照做，網友們看到紛紛留言力挺，「要是我，我也不肯。」

知名小兒科醫師陳木榮經常在粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」分享衛教及診間趣事，幽默又專業的內容，吸引不少家長追蹤，就連知名藝人也都是追蹤者。而醫師日前PO了一段門診遇到的小故事，他說，門診時遇到小寶寶鬧脾氣，不肯乖乖站上體重計量體重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是陳木榮開口提出解決辦法，要媽媽抱著寶寶一起上體重計量體重，接著再把寶寶交給醫師後，量一下自己的體重，計算中間的差距，就是小寶寶的體重。原以為是個兩全其美的方式，醫師表示，結果發現「媽媽不肯乖乖站上體重計量體重。」

PO文一出，也引來超過1.8萬名網友按讚，留言更一片倒力挺媽媽。網友笑說：「為什麼過個年要逼媽媽面對這麼殘酷的現實？！叫爸爸來！」還有人透露自己的妙招「我都直接背大包小包再抱小孩上體重機，下來的時候故意說，沒想到這些包這麼重。」更有人提醒醫師「這比催婚催生還犯大忌！」