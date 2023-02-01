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社會 社會焦點 保障人權

黑衣人深夜槽化線高調放煙火！公車擦邊過　南港警回應了

記者張君豪／台北報導

日前網路臉書社團「黑色豪門企業」上傳一段影片，一群黑衣人1月31日21時在南港區南港路1段107號前車道旁槽化線中央燃放煙火，當時還有一輛公車從旁邊經過，相當接近；南港分局1日上午回應，表示該案未接獲民眾報案，但因公然施放煙火恐造成往來人車安全，將調查後依法開罰，以維治安並安定民心。

▲網路「黑色豪門企業」影片顯示黑衣人在南港區槽化線燃放煙火，警方將追查開罰。（圖／翻攝）

▲網路「黑色豪門企業」影片顯示黑衣人在南港區槽化線燃放煙火，警方將追查開罰。（圖／翻攝黑色豪門企業社團）

南港警方表示，本案經審查影像及燃放鞭炮煙火路段、時序，確認未接獲民眾報案，但民眾於道路燃放煙火，仍有妨礙交通安全疑慮，違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款：在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」可處新臺幣1200至2400元罰鍰。

▲網路「黑色豪門企業」影片顯示黑衣人在南港區槽化線燃放煙火，警方將追查開罰。（圖／翻攝）

▲南港派出所所長林承緯證實該行為有違反道交條例問題，警方將追查開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

南港分局證實為平定民心，將調閱周邊影像監視器逐查，若查出施放民眾身分後會依法處罰，另外是否有違反其他相關法規部分，南港警方亦將函請消防局認定開罰，以維民眾安全。

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