20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

▲事發社區。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名20歲的男子用辣椒水和鏟子，襲擊左鄰右舍，導致一名2歲的試管寶寶「小湯圓」死亡。該名男子事後表示，2020年初因主播工作賺不到錢，之後萌生了輕生想法，並因生活瑣事對鄰居產生怨恨。當地法院近日以故意殺人罪，判處該名男子死刑。

據《封面新聞》報導，事發於四川南充高坪區長樂鎮，李小燕2022年3月27日傍晚，用兒童推車帶著2歲兒子「小湯圓」去菜市場，走到社區空地時，姚姓男子突然出現，先用辣椒水噴她，再用工兵鏟砍擊她和兒子的頭部。

「小湯圓」送醫後因搶救無效死亡，死因是嚴重開放性顱腦損傷死亡。之後，姚男前往社區門口的「耗子魚行」，途中遇到一名6歲男童，再用工兵鏟向其背擊打兩下，他之後行至「耗子魚行」後，用工兵鏟襲擊魚行老闆，被擊退。

姚男返回家中，服用準備好的大量咖啡因欲輕生，主動撥打電話報警；他輕生未果，警方在家裡將其抓獲。

李小燕受訪表示，她婚後一直懷不上孩子，在2012到2020年8年時間裡，多次到醫院做「試管嬰兒」，直到2020年2月11日才生下兒子，因當天離元宵節很近，所以小孩的小名叫「小湯圓」。

「懷得難，生得難，養到2歲也難」，李小燕說，儘管家裡經濟條件困難，但還是想給孩子最好的，「每個月奶粉錢就接近3000元（人民幣，約新台幣1.3萬元）。因為孩子太小，骨灰都沒有。」

判決書中顯示，姚男母親證實，兒子國中畢業後，長期在家中做遊戲主播，到2020年上半年就不做主播了，在家裡打遊戲，脾氣越來越暴躁。

在姚男的供述及辨認、指認筆錄中寫到，他2020年初開始，因主播工作賺不到錢，潔癖和強迫症越來越嚴重，「很痛苦，萌生自殺想法。既然要死了，其他人能殺幾個就殺幾個，之後再去自殺。」

姚男表示，他和李小燕住在同一棟樓上樓下，樓上發出的一些響聲影響他休息，而李小燕母子之所以住在樓上，是因為他們生了「小湯圓」；魚行老闆曾朝母親吐過口水，還說他的壞話，並且還喊他的朋友朝他吐口水。

南充市人民檢察院指控，被告人姚男因生活瑣事對自己的4歲多的親弟弟和居住在樓上的李小燕母子以及社區門口魚行老闆懷恨在心；計畫先將其弟弟掐死或捂死，因弟弟發燒就醫，計畫落空。

南充市中院一審判決認為，被告人姚男故意非法剝奪他人生命，其行為構成故意殺人罪，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處；雖然姚男具有自首情節，庭審中認罪態度較好，但不足以從輕處罰。

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