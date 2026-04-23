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52歲陸男「整日疑妻出軌」竟是患神經梅毒晚期　醫嘆：恐難恢復

▲老李情緒不穩，令家人頭疼。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲老李情緒不穩，令家人頭疼。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名52歲工程師老李（化名）近半年性情劇變，原本溫和的個性突然變得易怒多疑，甚至無端懷疑妻子出軌、動輒打罵家人，還出現走路不穩、手抖、記憶力衰退等異常狀況，讓家人相當不安。老李輾轉多個科別就診，一度被誤診為精神分裂症與阿茲海默症，直到進一步檢查後，才確診為晚期神經梅毒所致的「麻痺性癡呆」。

據《上游新聞》報導，老李的症狀在近3個月明顯惡化，不僅走路如踩棉花般搖晃，端水時手指不受控制顫抖，甚至常忘記回家的路。家屬帶他求診神經內科與精神科，卻始終未見改善。直到轉診至湖南省第二人民醫院（省腦科醫院）成人精神科，才發現關鍵線索。

▲老李懷疑妻子出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老李懷疑妻子出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

醫師在查房時注意到，老李瞳孔呈現典型「阿羅瞳孔」，對光反應遲鈍；進一步腰椎穿刺檢查顯示，腦脊髓液中的梅毒抗體滴度高達1:1280，核磁共振亦發現額葉萎縮。結合其20多年前曾有高風險行為且未接受規範治療，最終確診為麻痺性癡呆，也就是神經梅毒晚期。

醫師指出，該病是由梅毒螺旋體長期侵入大腦所引發，潛伏期可長達10至30年，初期常以情緒異常、人格改變等精神症狀表現，極易被誤認為精神疾病或失智症，隨病情進展，會出現認知功能退化、行為失控甚至肢體障礙。

麻痺性癡呆屬於神經梅毒中最嚴重的一型，雖然本質上是可治療的感染性疾病，但一旦已造成實質性腦損傷，多數難以完全恢復。醫師提醒，中壯年若出現快速惡化的失智或異常行為，應及早檢查是否為神經梅毒，避免延誤治療時機。

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