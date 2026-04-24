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大陸 大陸焦點 特派現場

陸要求增加兩岸直航點　海基會：沒客人的虧損誰承擔？

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸要求全面開放兩岸直航，海基會秘書長羅文嘉表示，很多台商也都希望機場就在自家附近，若把大家的意見都加起來，那開放的航點不會是現在的15個，而是55個，但載客量不夠的話，航空公司的虧損是誰承擔，「最後還是必須回到市場機制。」

羅文嘉24日在例行記者會上提到，兩岸目前有15個直航點，他在很多場合與台商交流時，聽過希望能增加航點的意見，若把大家的意見都加起來，不會是15個航點，可能是55個航點，「每個人都希望從家裡就可以直接飛回台灣，希望鐵路直接開到我家，機場就在我家附近，但事實上，最後還是必須回到市場機制。」

羅文嘉指出，航空公司一架飛機來回，需要多少乘客量，才能達到基本的商業需求，所以從過去到現在，民航局、政府單位一直態度很清楚，交給市場決定，「市場有足夠的支撐量、足夠的乘客量，那就開放；沒有的話，開放之後，虧損是誰來承擔？」

羅文嘉說，交通部目前開放的15個直航點，載客量大概只有七成，還不到全滿，至於另外13個包機點，也沒有人申請包機，像今年農曆春節的高峰期，如果市場夠，是不是就會申請包機，可是今年都沒有人來申請，說明市場並沒有那麼大。

另外，對於陸方透過海峽兩岸航空運輸交流委員會與我方的台北市航空運輸商業同業公會溝通，羅文嘉認為，這兩個單位是執行單位，現在要談的，應該正式提出，透過海協會向海基會提出，「因為海協會和海基會兩會，本來就是兩岸相關事務的正式管道。」

羅文嘉解釋，由海協會提出的話，海基會將根據過去的協議內容，或過去的執行要點，協調台灣的民航、觀光等單位，由陸委會作出結論，在海基、海協兩會的機制進行回覆。

羅文嘉強調，兩岸不管是觀光、就學或是各種貿易往來的問題，其實在過去有海基、海協兩會的狀況下，都是可以解決、都是有管道的，是對岸放棄了這個管道，不願意用正常的管道，走一些很奇怪的管道。

羅文嘉認為，對岸有自己的企圖、政治想法，不願意尊重台灣的民主體制，不願意尊重台灣的政府運作，不願意尊重過去兩會簽訂的各項協議，「如果落實過去兩岸兩會簽的協議，這些問題都有管道可解決。」

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