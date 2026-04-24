穿睡衣女子買55萬黃金首飾　店員察覺不對勁果斷報警

▲身著睡衣的張姓女子渾然不知落入詐騙圈套，欲購買高額金飾。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名張姓女子近日在金店短時間內購買總值逾12萬元人民幣（約55萬元新台幣）金飾，且和一般民眾挑選金飾之行為不同，使店員心生懷疑，隨即悄悄通知警方介入。經查，張姓女子疑遭電信詐騙誘導，已先行轉帳14.6萬元，並準備購買黃金寄出，最終在警方與家人勸說下才肯鬆口揭露內情，成功阻止進一步損失。

《央視新聞》報導，一名女子穿著家居服衝進金店，她不挑款式，接連在兩家店買了價值超12萬元（人民幣，下同）的金首飾，這波操作讓金店店員立刻警覺起來，這名女子會不會正在遭遇電詐騙局呢？接下來，民警、家人輪番苦勸，這名女子卻始終不肯開口，說出大額購買黃金的真實原因。

張姓女子身著睡衣款的家居服，行色匆匆地先後進入兩家金店購買金飾，對款式與金價均不在意，僅要求達到指定金額。店員察覺異常後，依據過往反詐經驗判斷可能與詐騙案有關，遂以簽訂購銷合約為由拖延時間，等待警方到場。

警方到場詢問時，張女最初稱因本命年欲購買三個金手鐲送給家人，但當警方提出聯繫家人查證時，她情緒明顯緊張並加以阻止。經警方與家人持續勸說後，她才坦承係因接獲「培訓班退費」訊息而落入詐騙圈套。

張女於2020年曾報名一項註冊會計師培訓課程，費用5000元，因未通過考試未獲退款。近期收到自稱該機構發出的退費公告後，她掃描二維碼下載不明App並加入群組，在對方引導下進行充值，累計已轉帳14.6萬元，並被要求購買黃金寄送以獲取所謂退費與收益。

警方指出，該案件屬於複合型電信網路詐騙，利用受害人退費心理設局，並透過群組話術與高額回報誘導，再加上群組內大量機器人的假回應，使受害人放鬆警惕，進而持續把錢投入無底洞，最終積蓄將血本無歸。