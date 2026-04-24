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「魚缸有鱷魚」女主播被逼泡下去嚇崩潰　千萬粉絲博主遭封號

▲▼被指“逼迫旗下主播跟鱷魚同一個魚缸”，千萬粉絲博主“夜巴黎”被封號。（圖／翻攝自微博）

▲女主播被逼進入放有鱷魚的魚缸裡，嚇得不斷尖叫。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

有中國網友近日在微博發文，指稱一名擁有1113.4多萬名粉絲的博主「夜巴黎」在直播時，竟逼迫旗下2名女主播進入放有鱷魚的魚缸裡，嚇得女主播不斷尖叫，露出崩潰的神情，引發大量網友關注，「夜巴黎」的微博帳號不久後也遭到平台封禁。

直播逼進鱷魚魚缸　女主播驚嚇崩潰尖叫

根據中國紅星新聞報導，微博曝光的影片可以看見，2名女主播被迫進入魚缸，儘管魚缸內的鱷魚不算大隻，2人仍躲在魚缸角落不斷發抖，其中一名女主播更嚇到不斷閉眼尖叫，看起來快要情緒崩潰。

綁繩沉水畫面曝光　網轟恐涉危險行為

另一段影片則可以看見，一名女主播被繩子綁住沉入水裡，旁邊還有人按住她的頭部，場面非常危險。不少網友看了直呼「這還不涉嫌謀殺嗎？」，也有人說，「夜巴黎的直播間未成年人居多，影響相當惡劣，如果被效仿，可能會出現意外」。

影片掀關注　夜巴黎帳號遭封禁

報導指出，鱷魚影片是2025年的直播片段，直播平台之前已做出相應的處罰，如今影片在微博引發關注，許多網友認為「夜巴黎」傳播危險內容，紛紛檢舉，夜巴黎的微博帳號也在23日遭到永久封禁。對於這次的事件，「夜巴黎」所屬的廣州嘉火傳媒至今仍未出面說明。

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