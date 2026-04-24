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大陸 大陸焦點 特派現場

東森自然美「AI科美戰略」　王令麟：讓加盟商不再單打獨鬥

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

▲東森集團總裁王令麟。（圖／東森自然美）

大陸中心／綜合報導

當半世紀的匠心遇上人工智慧浪潮，東森自然美在珠海橫琴迎來輝煌里程碑。4月13日至14日，東森自然美舉辦「AI55·智美引領」55周年盛典，由東森集團總裁王令麟領軍，匯聚千名代理商，正式宣告品牌邁入「科技賦能、流量引領、大健康驅動」的全新紀元。會中不僅官宣實力派影星江疏影為代言人，更發表全新AI科美儀器與科研新品，展現深耕美業55年的強大實力。

智啟華章！王令麟：用AI與大數據為夥伴優化決策

盛典現場，東森集團總裁王令麟發表重磅致辭。他深刻剖析，當下美業正處於充滿不確定性的變革階段，而東森自然美55年來的積澱，就是要為合作夥伴提供最核心的「確定性」。

王令麟強調，未來將以AI提升效率、流量賦能品牌、數據優化決策，讓每一位加盟夥伴背靠集團強大實力，不再是單打獨鬥的經營者，而是手握科技工具的事業共創者，共同擘畫美業新藍圖。

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

女神江疏影代言！「AI科美家族」四大領域新品齊發

本次盛典的另一大焦點，是正式宣布實力演員江疏影成為品牌代言人，象徵品牌邁向科技驅動的「智美時代」。在產品研發上，東森自然美集中發布護膚抗衰、口服奢養、健康管理、AI科美儀器四大領域新作，其中歷經22年迭代的「第五代膠原緊致系列」，從外源補充跨越至內源性結構重建，搭配99%高純度PDRN成分，為亞洲女性提供頂級抗衰方案。

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

▲自然美膠原緊緻系列（第五代）。（圖／東森自然美）

跨足精準醫療！聯手禾新醫院成立「柏馥診所」

站在55周年的新起點，東森自然美進一步拓展大健康版圖，宣布與首家台資高端私人醫院「上海禾新醫院」強強聯手，打造柏馥診所項目。此合作將功能性醫學、醫療檢測與高端健康管理融為一體，讓品牌從傳統美容護理延伸至精準醫療與體質調理。

王令麟指出，這不僅構建了「美膚+健康+醫療」的閉環生態，更為消費者提供一站式、專業化的健康美麗解決方案。

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

▲皇室公主小白月光揭機儀式。（圖／東森自然美）

科技流量雙驅動！東森自然美引領美業下半場

從單一護膚賽道到全產業鏈生態布局，東森自然美始終走在美業變革最前線。透過「AI55·智美引領」盛典，品牌展現了科技立本、產品為王的核心競爭力。未來將持續依託AI科技、明星流量加持、硬核產品矩陣與實戰商學賦能，攜手全台及大陸千餘家合作夥伴，在不確定的市場環境中，持續深化品牌影響力，共築美業新未來。

▼AI55智美引領-東森自然美大合影。（圖／東森自然美）

▲東森自然美核心領導與品牌代言人江疏影合作啟動儀式。（圖／東森自然美）

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