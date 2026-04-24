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大陸 大陸焦點 特派現場

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務

▲華誼兄弟股價隨負面消息而重挫。（圖／CFP）

▲華誼兄弟股價隨負面消息而重挫。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸影業巨頭「華誼兄弟」因債務問題遭債權人申請破產重整，引起外界關注。華誼兄弟昨（23）日證實，浙江金華市中級人民法院已決定啟動預重整程序，但是否進入正式重整仍具不確定性；若重整失敗，可能面臨破產及股票終止上市風險。消息公佈後，華誼兄弟今（24）日開盤股價一度下跌逾6%。

《揚子晚報》報導，4月23日， 「華誼兄弟被申請破產重整」的消息引發關注。24日，華誼兄弟開盤大跌，一度跌超6%。很多網友直呼，「是那個我知道的華誼兄弟嗎？」伴隨中國電影行業發展而壯大，華誼兄弟巔峰時期坐擁眾多大腕，兩位創始人也頻頻佔據媒體頭條，成為「中國影視第一股」，眼看他「高樓」起得高高的，怎麼就一夜之間「樓」塌了呢？

▲華誼兄弟影院。（圖／CFP）

▲華誼兄弟影院。（圖／CFP）

華誼兄弟傳媒股份有限公司公告稱，已收到浙江省金華市中級人民法院《決定書》，法院決定對公司啟動預重整程序，並指定北京市中倫（上海）律師事務所與浙江智仁律師事務所擔任臨時管理人。公司強調，預重整不等於正式受理重整申請，後續仍存在重大不確定性。

華誼兄弟債權人北京泰睿飛克以無法清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請重整及預重整。公告顯示，相關債務本金為1140.5155萬元（人民幣，下同），源於雙方過去的廣告合約糾紛。

▲鄭州華誼兄弟電影小鎮。（圖／CFP）

▲鄭州華誼兄弟電影小鎮。（圖／CFP）

據了解，華誼兄弟自2018年出現首次年度虧損後，已連續多年虧損，截至2024年底，累計虧損超81億元，期末淨資產由2018年的85.5億元降至2024年的3.61億元，2025年第三季末降至2.63億元，資產負債率達87.7%。

公開資訊顯示，華誼兄弟成立於1994年，由王中軍、王中磊兄弟創立，曾投資馮小剛執導的《沒完沒了》、《一聲嘆息》及《大腕》等電影，並在2014年前後達到發展高峰，吸引阿里與騰訊等資本入股，直至2015年，公司淨利達12.18億元，創歷史新高。

▲華誼兄弟CEO王中磊。（圖／CFP）

▲華誼兄弟CEO王中磊。（圖／CFP）

然而，華誼兄弟其後推動多元化佈局，拓展至IP授權、實景娛樂、遊戲等領域，並進行多項高額投資與併購，但隨著票房表現不如預期及商譽減值等因素影響，經營壓力逐步加大，近年還陸續出現監管問詢、股東減持及債務糾紛等負面消息，對經營成本提高的母企業而言，帶來雪上加霜的壓力。

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