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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

▲美團外賣騎手萬燈輝。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲美團外賣騎手萬燈輝。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名外送騎手萬燈輝因投資失利，背負百萬債務之下選擇加入送外賣行列，欲在短時間內解決債務，因此，他也要求自己得長時間高強度接單，還透過個人帳號「小萬狠努力」分享其工作甘苦。辛勤工作下，萬燈輝兩年內已償還約40萬元（人民幣，下同），然而，他過於「勞動」而觸發平台防疲勞機制，被強制下線達240次，引起外界關注。

《每日經濟新聞》報導，37歲的「小萬狠努力」，開過服裝店、火鍋店，賺到過錢，卻因急於擴張店面，最終負債百萬。走投無路他去跑外賣，「除了這個，我找不到每月能拿三萬的工作。」

兩年來，萬燈輝記不清被防疲勞系統強制下線多少次，被同業封為「騎手界捲王」，他則自稱全網最牛騎手，同時，流量和質疑也隨之而來。對此，萬燈輝強調，「說要打假的，可以直接來找我。」

▲美團外賣騎手萬燈輝。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲萬燈輝常因工作大幅超時而被「強制下線」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

萬燈輝表示，自己每日清晨6時起床，長時間接單至晚間10時左右，幾乎全年無休，目標是儘快償還債務，兩年已累積還款約40萬元。

當地外賣騎手站點負責人透露，萬燈輝為少數長時間跑單的騎手之一，常因債務壓力維持高強度工作，即使被勸休息仍持續接單。平台數據顯示，自2024年12月30日防疲勞機制上線以來，萬燈輝已觸發強制下線240次，平均每日接單時長約11小時。

美團相關負責人指出，過去一年全國觸發強制下線的騎手佔比僅約0.54%，多數騎手未達12小時上限。萬燈輝則強調，被強制下線不准接單，起初是很抵觸的，「最開始我是反感的，它影響我賺錢，但是，被強制下線期間，誰都打擾不到我，我就該吃吃，該休息休息。」

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