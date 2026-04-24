陸村支書開推土機活埋村民　陸網瘋傳影片：什麼年代了？還有這事兒

記者魏有德／綜合報導

大陸社群平台日前流出一段「推土機活埋民眾」的片段，引起輿論注意。該片段標註此事件為山西代縣水峪村任姓村支書所為，影片中，他開著推土機鏟土，離他不遠處則是一名身穿紅衣的民眾被土方困住，情況十分危急。

▲大陸一名前村支書疑似欲強佔土地，開挖土機活埋村民。（圖／翻攝微博，下同）

《新京報》報導，4月24日，代縣權威部門工作人員稱，事發於4月16日，被埋村民被及時救出，未受傷。駕駛鏟車的任某平4月17日被警方刑拘，他曾於2005年至2015年擔任在水峪村村支書。

根據網傳影片顯示，這名任姓前村支書在高處開著一輛巨型推土機，不停鏟土朝下方推，下方則是一名半身埋在土裡的紅衣男子，背景音還不時傳出哀嚎聲，此時，遠方還有數名疑似身著警察單位制服的人士在旁觀看，卻絲毫沒有上前制止之意圖。

影片拍攝者表示，這名前村支書疑似欲強佔村民土地，要直接把村民埋了。對此，官方回覆稱，初步了解，雙方因土地問題產生糾紛，事件具體緣由，警方正在全力調查。

部分網友紛紛回應稱，「都什麼年代了？還有這事兒？」；「很明顯，穿制服的和行凶者是一夥的」；「蛇鼠一窩」；「旁邊穿制服的是家丁吧」；「村裡的黑，超乎你的想像」。