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大陸 大陸焦點 特派現場

機器人表演突熊抱學生妹Coser不放　工作人員急上前拉開

記者魏有德／綜合報導

陝西一所高校運動會表演項目請到學生與AI機器人共舞，令人吃驚的是，機器人在舞蹈期間彷彿被一旁的女學生Coser所吸引，突然轉身靠近並抱住這名女學生，在女學生推拒不開的情況下，現場工作人員緊急上前把機器人拉開，機器人也彷彿無事發生一般，繼續隨著音樂完成舞蹈。對此，校方表示，初步判斷為設備運行異常所致。

▲機器人表演時突然轉向女學生並強行抱住不放。（圖／翻攝微博）

▲機器人表演時突然轉向女學生並強行抱住不放。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，近日，陝西一高校運動會演出發生令人吃驚的一幕。原本作為演員的機器人在跳舞過程中，突然回頭抱住了一旁跳舞的女生。現場工作人員迅速上前制止，才將機器人拉開。有網友評論，「它已經有獨立的意識了？！」

▲機器人表演時突然轉向女學生並強行抱住不放。（圖／翻攝微博）

透過現場影片可以發現，機器人在舞蹈表演開始後便轉身朝著女學生Coser靠近，隨即突然用雙手環抱住女學生不放，女學生雖有推拒的動作，仍無法把機器人「架開」，直到一旁工作人員上前，才將機器人重新「歸位」。

▲機器人表演時突然轉向女學生並強行抱住不放。（圖／翻攝微博）

對於機器人行為是否為預設程式或有人為操控，校方回應指，並非刻意設計，而是「機器人自己搞錯了」，屬於運行異常。該機器人由校友企業提供，演出結束後已歸還公司。對此，廠商事後說明，現場無人機數量較多，可能造成訊號干擾，導致機器人出現異常動作。

重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓分析，依現有資訊判斷，這起機器人行為異常事件，可能與運動控制異常、動作執行偏差或安全機制不足有關，不宜解讀為機器人具備自主意識。

▲機器人表演時突然轉向女學生並強行抱住不放。（圖／翻攝微博）

高桓提到，舞台表演機器人通常依預設動作腳本運行，若定位誤差、姿態識別偏差或演員站位偏離預設路徑，皆可能導致與真人產生非預期接觸，在人機互動場景中，機器人應被視為具機械運動風險的設備，主辦單位與設備提供方應事先進行風險評估，包括動作測試、安全距離設置、緊急停止機制與現場監控等，以降低類似情況發生。

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