陸女大生受邀參加潑水節疑「平行輸出」轉賣緬甸　家人付贖金救不回

▲廣東女大生赴泰國潑水節疑遭轉賣至電詐園區。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

廣東一名大一女學生日前「受朋友邀請」前往泰國參加潑水節，沒想到，女大生抵達後疑遭不明人士控制並轉賣至緬甸電信詐騙園區。家屬得知消息後急支付約3萬U幣（穩定幣，折合人民幣20餘萬元）贖金，但對方多次延宕遲遲未放人，大陸警方也已立案調查，後續仍待相關人士營救。

《揚子晚報》報導，廣東某高校一名女大學生近日受邀前往泰國參加潑水節，下飛機後隨即被控制並轉賣至緬甸電詐園區。其家人為營救已支付3萬U幣（折合人民幣20餘萬元）贖金，卻遭對方一再拖延，目前警方已立案調查，家人心急如焚。

受困女學生小陽（化名）就讀廣東某大學一年級，4月10日自廣州白雲國際機場飛往泰國，原計畫短暫旅遊並於4月15日返國。但她落地後不僅未見到邀約的「朋友」，還被一名陌生男子控制，兩天後被帶往緬甸邊境三佛塔地區，疑遭轉賣至詐騙園區。

小陽一名高中同學4月13日凌晨察覺其行蹤異常並通知小陽父親。其父多次聯繫後，由一名自稱「好心哥哥」的人接聽電話，稱已以2.9萬U幣將小陽「買下」，要求家屬支付3萬U幣補償，並威脅不得報警，否則將再度轉賣，甚至可能遭受侵害。

小陽父親隨後籌措資金，於4月13日下午轉帳約3萬U幣。對方收款後雖承諾放人，卻以潑水節、道路封鎖及需辦理「離職手續」等理由多次延後，直至4月22日，「好心哥哥」仍稱園區「只進不出」，拒絕放人。

小陽目前雖可透過手機與家人聯繫，但在園區內實際狀況不明。家屬已於4月14日報警，警方也正式立案，其就讀學校同步向廣東省公安廳及教育廳通報，請求相關單位協助處理。