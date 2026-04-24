海基會：「惠台」收買政治人物　損失最大是農漁民

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉24日表示，「鄭習會」後，陸方給出的10項惠台措施都不是新議題，是從2005年「連胡會」後反覆炒作20多年的，所謂的「禮包」經常是「說停就停」，這對要被收買的政治人物來講沒有差，但對那些真正在養魚、種果樹的農民來講損失就大了。

羅文嘉在例行記者會上提到，不管是「習鄭會」或「鄭習會」，雙方各自有想要的東西，習近平想要的，絕對不會是台灣人民要的；鄭麗文想要的，當然會偏重在她個人，「所以習近平這時候願意見鄭麗文，重點當然是希望透過拉攏，建立起在台灣能夠有更符合他路線主張，甚至配合落實中共對台戰略與戰術的政黨。」

羅文嘉指出，國民黨是台灣主要的在野黨，以一個政黨主席的身分，對習近平來講，如果能夠在言論上、路線上、主張上更配合習近平的需要，那習近平當然就會樂意給予接見或給予禮物。

羅文嘉說，習近平的接見和所謂的10項惠台措施，背景就是「你能配合我、你能夠聽我的話、能做到過去國民黨主席做不到的、能講出過去國民黨找不到的，你講的越多越具體，我能夠給你的禮物或好處就會越多。」

▼「鄭習會」後，陸方公布10項惠台措施。（圖／翻攝 新華社）



羅文嘉認為，陸方這次對台的10項惠台措施，牽涉到的農產品、遠洋漁業、陸生、觀光客等，都不是新的議題，都是從2005年「連胡會」以來，20多年之間反覆炒作的。

羅文嘉舉例，如農產品，在2005年「連胡會」後，中共宣布要開放15種水果、11種蔬菜、8種魚類零關稅，但是2021年之後，鳳梨、蓮霧、荔枝、釋迦、石斑魚、橘子、白帶魚、竹莢魚相繼被禁止，沒有打招呼，也沒有協商。

羅文嘉續指，後來同樣沒經過討論，中共又突然宣布開放台中的釋迦、花蓮的文旦，只因為兩地的縣長有過去訪問，就給一個小禮物，「這些都是籌碼，當他要收買你的時候，籌碼就拿來用，發現效果不好，或不想做了，說停就停。」

羅文嘉強調，這對要被收買的政治人物來講沒有差，但對那些真正在養魚、種果樹的農民來講損失就大了，「過去石斑魚、水果時，還好是政府出面，去協助農漁民、養殖業者，幫業者找新的出路，到其他的國外市場去，避免因為中國市場突然間喊停而血本無歸。」

羅文嘉還說，在商言商，面對一個不穩定的交易對象，是沒有保障的，政府不能等每次石斑魚養了、石斑魚去了、石斑魚停了，才來協助收這些災損，「因為有這20年的經驗與教訓，台灣的產業漸漸養成多元分散的市場，不是只依賴中國作為唯一市場，若只依賴中國的話，就形同於被『勒住脖子』，這一點是政府最想要跟台灣產業界進行溝通的。」