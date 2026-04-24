陸車載馬桶專利獲批　「搭便車」伸縮滑軌藏於座椅下

▲車廠賽力斯設計的「車載馬桶」專利設計圖。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸連假期間，民眾駕車出遊常遇上「塞車」窘境，且往往一塞就是半天至一天以上，「如廁難」的問題也困擾著許多人。大陸車廠賽力斯一項「車載便器及車輛」實用新型專利於10日獲官方批准，該設計可將馬桶裝置隱藏於座椅下方，透過滑軌伸縮取出使用，引起外界關注。該專利主打不佔車內空間，尚未確認是否導入量產車，但已成為民眾熱議話題。

《新浪財經》報導，4月10日，賽力斯一項名為「車載便器及車輛」的實用新型專利正式獲得授權，消息一出，瞬間引爆全網。網友戲稱，「『搭便車』這個詞，終於有了畫面感。」

▲賽力斯設計的車載馬桶可藏於座椅下。（圖／翻攝新浪財經）

大陸國家知識產權局消息指，該專利由賽力斯汽車有限公司申請，為一種可收納於座椅底部的便器裝置，透過滑軌結構可在需要時拉出使用，使用後再推回隱藏，減少車內空間佔用。該專利於2025年4月22日申請，2026年4月10日完成授權，公告號為CN224104011U。

從設計來看，裝置由便器主體與滑軌組件構成，滑軌包含固定軌道與滑動軌道，並設有與車輛座椅連接的結構，核心在於將設備嵌入座椅下方空間，提高空間利用率。依國際專利分類，該技術歸屬於車內衛生設備配置類別。

▲車載馬桶欲解決大陸民眾在路上塞車期間的如廁問題。（示意圖／翻攝微博）

據悉，此類設計主要針對長途駕駛、高速公路壅塞或偏遠地區行車等突發如廁需求情境。不過，專利從設計走向實際量產仍面臨多項挑戰，包括排污系統配置、廢水儲存、密封與防臭技術，以及電動車底盤空間受電池影響等問題。

此外，使用者接受度也被視為量產與否的關鍵因素，在車內有限空間中設置如廁設備，還得考量使用者的隱私與心理適應問題，可能僅限於緊急情況使用。