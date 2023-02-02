「麥卡錫訪台」如何衝擊兩岸？　郭正亮分析：大陸有更絕的做法

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長麥卡錫傳可能在今年春天訪台。前立委郭正亮分析，這次真正考驗的不是民進黨，而是國民黨，且解放軍舉措也無法猜測，彈性很大，比起學者的預測，還有更絕的做法，就是「先發制人」，但會讓中美關係極度惡化。

郭正亮在《綠也掀桌》說，麥卡錫來台，民進黨一面倒就是歡迎他來，真正考驗的是國民黨主席朱立倫跟國民黨的總統候選人，重點是國民黨這邊有誰會做出現實的評價。

郭正亮指出，美國前眾院議長裴洛西上次訪台，大陸是在她落地離開才宣布軍演，台灣老百姓當時對於裴洛西來有什麼後果不知道，但一聽到軍演臉都歪了，而這次有之前的經驗，大家會預期大陸有升級動作，正反就會有討論，所以國民黨會受到很大的考驗。

郭正亮也分析，解放軍的舉措無法猜測，有可能選擇先發制人，比如說麥卡錫4月5日或6日確認來台，那大陸宣布4月8日、9日軍演，然後不講時間，拖到15日，美國國會的休會就結束，那麥卡錫怎麼辦？

郭正亮說，大陸要出招不一定是學者說的像是無人機飛過上空、封鎖外島，他有更絕的作法，就是先發制人，但這會讓中美關係極度惡化。