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新冠疫情3年還沒結束？　紅十字會警告：全球「沒準備好」

▲▼紅十字會警告，全球尚未針對未來疫情變化做好準備。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲紅十字會警告，全球尚未針對未來疫情變化做好準備。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

紅十字會與紅新月會國際聯合會在今天發表的報告中說，全球「尚未準備好」因應未來疫情，「這很危險」，呼籲各國在年底前更新整備計畫。

路透社報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在2022年全球災難報告（World Disasters Report 2022）中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的死亡人數比史上任何地震、乾旱或颶風還多，「但各國仍未準備好因應未來疫情，這很危險」。

IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）說：「下一場疫情可能即將來襲。如果從COVID-19汲取的經驗無法加快我們準備的步伐，那什麼可以？」IFRC是全球最大的災難因應網絡。

「經歷糟糕的3年後，我們已經無法為持續缺乏準備找藉口。」

這份報告提到，各國應檢視他們的立法，以確保在2023年底前符合疫情整備計畫，並在明年通過新的條約與修正過的國際衛生條例（International Health Regulations），投注更多心力在地方社會的整備因應上。

這份報告也建議各國將國內衛生資金提高到占國內生產毛額（GDP）的1%，並把每年的全球衛生資金提高至少150億美元，恰帕蓋恩稱這是「很好的投資」。

他說：「重要的是，必須要有致力採取行動的政治意志。如果有政治意志的話，就有可能實現目標。」

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