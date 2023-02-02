新內閣就位　中原大學環工系教授王雅玢任環保署副署長

▲中原大學環工系教授王雅玢榮任環保署副署長。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院新內閣就位，其中環保署政務副署長要職，由中原大學環境工程學系教授王雅玢接任，是該署首位女性副署長。王雅玢曾任中原環工系主任，長年推動國際交流與科普教育有成，2020年榮獲環保署第一屆「女性環保楷模」獎，2022年榮獲故鄉嘉義縣政府表揚為111年「傑出女性」，是環工界的女性佼佼者。

▲王雅玢教授(中)致力培育國際環境人才。（圖／中原大學提供）

王雅玢已在中原大學環工系任教近20年，透過「環境教育」課程，帶領學生走遍桃園偏鄉國中小推廣環境知識與科普教育，希望能在學生心中埋下一顆善念的種子，對人友善，對環境友善，是她對學生最大的期盼。王雅玢也參與教育部大學社會責任實踐計畫，讓環工系與設計學院師生一起到八德竹霄社區服務，並促成霄裡國小設置具有「物聯網」功能的水質監測設備。

行政院新內閣上任，主打「溫柔堅韌」，女性首長人數增加，中原大學環工系教授王雅玢獲拔擢擔任環保署副署長，也是環保署成立36年以來首位女性副署長。王雅玢表示，感謝國家給她這個機會，任重道遠，期許自己能傳承中原大學「篤信力行」校訓的精神，善盡職責，把事情做好。

中原大學校長李英明表示，中原大學環工系擁有全國最多的環工碩博士外籍學生，不僅為國際培育人才，也媒合優秀學生續留台灣，同時透過環境外交將台灣經驗推廣到國際。