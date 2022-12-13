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美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪2022「HKRMA優質網店認證」銀獎

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪本年度「HKRMA優質網店認證」銀獎（圖／草莓網提供）

▲草莓網伍佩瑩行政總裁表示：「去年草莓網榮獲HKRMA香港零售管理協會頒發的《十大優質網店認證》的銅獎，今年更勝往年勇奪了銀獎！能夠榮獲此獎項是對草莓網團隊的最大鼓勵及肯定。 草莓網明年的目標是朝向金獎邁進！StrawberryNet 所有員工會繼續不遺餘力，提供最優質的產品和服務，希望能為顧客提供享受購物的最佳體驗。」（圖／草莓網提供，以下同）

消費中心／台北報導

⾹港零售管理協會（HKRMA）推出的「優質網店認證計劃」，為零售網店提供全⾯客觀的評估，認證優質的購物網上商店，以提升可靠的網店品牌形象及加強消費者網購信⼼。此計劃具相當公信力，評審機制及準則均由獨立籌委會制定，籌委會成員為業界主要的持份者及電子相貿相關的重要伙伴組成，所有參加計劃的網店必須通過嚴謹客觀的評審，方可獲協會頒發具獨特號碼的認證標誌及認證為「優網店」。

通過認證的網店均獲評為符合三項範疇及四大品質，由神秘顧客測試評審並經協會審核，三大範疇分別為：品牌信譽及發展、顧客體驗、履行交易，四大品質：營運、資訊、服務、系統。獲「優網店」認證的網店均代表達到網店的五大重要元素 T.R.U.S.T，為顧客提供最安全可靠的網絡消費體驗。

1、良好信譽（TRUSTWORTHINESS）：包括可持續業務、良好信譽和銷售記錄。2、使用認可系統（RECOGNIZED HARDWARE）：包括網店使用認可的網站寄存平台或開源軟件，以及網店寄存在國際認可的數據中心。3、操作簡易（USER FRIENDLY）：包括優質數碼客戶體驗和介面操作簡易及清晰的分類、以及選購及交易過程方便快捷。4、實施安全措施（SAFE）：網店提供符合支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS)的付款選項、網店使用SSL 憑證以保障消費者的的資料與交易安全。5、準時（TIMELESS）：產品/服務狀態良好及運送準時、網店提供及時及良好的售前售後顧客服務。

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪本年度「HKRMA優質網店認證」銀獎（圖／草莓網提供）

▲⾹港零售管理協會（HKRMA）推出的「優質網店認證計劃」，為零售網店提供全⾯客觀的評估，認證優質的購物網上商店，以提升可靠的網店品牌形象及加強消費者網購信⼼。

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪本年度「HKRMA優質網店認證」銀獎（圖／草莓網提供）

▲▼2022 HKRMA香港零售管理協會年度頒獎禮，由香港特別行政區財政司司長陳茂波先生再次擔任主禮嘉賓。頒獎典禮當天由草莓網伍佩瑩行政總裁（Jenny Ng）及草莓網張貴權行銷總監（KelvinCheung）出席受獎。

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪本年度「HKRMA優質網店認證」銀獎（圖／草莓網提供）

2022 HKRMA香港零售管理協會年度頒獎禮於12月7日在香港海洋公園萬豪酒店盛大舉行，並邀請到香港特別行政區財政司司長陳茂波先生再次擔任主禮嘉賓。頒獎典禮當天由草莓網伍佩瑩行政總裁（Jenny Ng）及草莓網張貴權行銷總監（KelvinCheung）出席受獎，伍佩瑩行政總裁表示：「去年草莓網榮獲HKRMA香港零售管理協會頒發的《十大優質網店認證》的銅獎，今年更勝往年勇奪了銀獎!HKRMA推出的《優質網店認證計劃》，為零售網店提供全⾯客觀的評估，嘉許及表揚業界表現出色的零售品牌和從業員。能夠榮獲此獎項是對草莓網團隊的最大鼓勵及肯定。 草莓網明年的目標是朝向金獎邁進！StrawberryNet 所有員工會繼續不遺餘力，提供最優質的產品和服務，希望能為顧客提供享受購物的最佳體驗。」

香港草莓網伍佩瑩行政總裁（Jenny Ng），畢業於香港大學法律學院。現任草莓網行政總裁，於電信、媒體、科技、電子商務、數字化服務、各業界別都擁有超過20 年的諮詢或運營經驗。帶領草莓網成為全球最大型美妝網上平台，擴展全球電商版圖，供應鏈強化。

東森於2018年1月與香港草莓網結盟，正式邁向全球領導電商的行列。香港草莓網為垂直美妝電子商務平台，1998年成立，20年來以直營銷售、批發代銷及平台合作銷售模式，供應超越3萬3千個產品品項與發展出38種語言電商網站，銷售範疇擴及200個國家，年營收近11億港幣。香港草莓網的加入，除提升東森集團國際採購能力、強化整體商品力，也帶動台灣供應商商品的全球行銷管道，並拓展海外地區營收來源與智慧零售全球營運布局。

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