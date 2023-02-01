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男網友找女大生訴苦…舔胸、拉手摸下體求慰藉　獲判無罪理由曝

▲台中男找女大生訴苦，趁機摸、舔胸部，還強拉對方的手摸自己下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中男找女大生訴苦，趁機摸、舔胸部，還強拉對方的手摸自己下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者翁子皓／台中報導

新竹女大生小花（化名）在交友軟體上認識台中的陳男，她指控，陳男以情緒低落為由，約她出門訴苦，不料卻遭對方揉、舔胸部，手還被陳男拉去摸下體，因此怒告陳強制猥褻。法官調查，陳男以情緒勒索的方式，要求小花陪他，但陳沒有以暴力、脅迫、恐嚇等方式強迫小花，認定陳無強制猥褻犯行，判無罪。

判決書指出，陳男與小花2021年5月8日半夜1時許經由交友軟體認識，後互加通訊軟體聊天，陳男向小花表示「自己找不到活下去的理由，生活沒刺激、沒有意義，想找人聊一聊」，於是開車到小花新竹學校附近載她，在車上向小花訴苦，之後拉著小花的手去摸自己下體，還表示自己不舉，只是希望小花讓他生活有點刺激，要對方別害怕。陳男後來把小花載回台中住處，兩人躺在床上時，陳男抱住小花，之後撫摸、舔拭小花的胸部，並再次拉小花的手去摸自己的下體，事後被小花控告強制猥褻。

法官調查，小花接受警詢及偵訊時，被問及在車上是否有試著逃離，小花回答「沒有，但他就情緒勒索要我陪他，他說他已經把我當成他的人，他叫我一定要聽他的話，讓我沒辦法拒絕」，警、檢又問小花是否有被陳男用暴力、脅迫或其他不法方式侵害，小花表示沒有。

此外，小花還說過，不想告陳男，因為她覺得自己也有點責任，陳男當時表示自己不舉，要小花別把他當男生，所以她被陳男做親密接觸時，自己也忍著。小花又說，在陳男住家時有主動抱對方，因為她當時是真的想幫陳男，但事後卻覺得陳男是刻意裝可憐，趁機對她做出親密舉動。

法官認為，陳男沒有以暴力、脅迫等不法手段強迫小花，只是利用小花的同情，來對小花進行親密舉動，而過程中小花也沒有拒絕或逃跑，只是默默忍耐陳男的行為，且無其他證據佐證，難以認定陳男有強制猥褻犯行，因此判陳男無罪，全案仍可上訴。

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