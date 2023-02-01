台灣能封鎖中國？　財經網美：炸這港口其他全癱瘓

▲胡采蘋針對兩岸局勢發表看法。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）



記者崔子柔／綜合報導

若兩岸發生衝突，中國是否能迅速封鎖台灣，一直是廣受討論的話題。財經網美胡采蘋昨（31）日則指出，「台灣哪裡怕你封鎖」，「事實證明我只要炸一個，其他全部都會癱瘓」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她認為台灣「這麼大一隻島真的很難封鎖」，而且不是只有中國可以封鎖台灣，台灣照樣可以把中國弄得哇哇叫，「沈葆楨150年前就知道台灣鎖住中國東南沿海七省門戶，台灣隨便鬧一下，沿海七個省都很難辦」。

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▲兩岸衝突是國民關注的議題。（圖／路透）



胡采蘋提到，這次疫情期間，每當深圳鹽田港、浙江寧波港被封鎖，進出口貿易凍結，外國物資進不來，中國加工品出不去，整個中國股市就要跌，而且所有的船隻因此改道，造成整個華中華北的港口都大塞港，陸路運輸也跟著混亂，這就是過去三年在中國港口的實況。

胡采蘋認為，中國就是一個超大陸塊，卻只有短短一段東南邊界有海港，主宰整個中國的物資進出，「台灣哪裡怕你封鎖，一來你鎖不住，二來我台灣只要鎖定你鹽田寧波上海廈門這些港口騷擾就可以，我不用全炸，事實證明我只要炸一個，其他全部都會癱瘓」。

胡采蘋說，台灣雖然小，但海岸線很長，中國的海岸線跟國土比起來那麼短，卻還要供應14億人口用度，「誰比較好封鎖還真的不一定」，更嗆聲「要不請您明天就鎖，不要再蹉跎光陰。大家都不耐煩了」。

▼胡采蘋全文。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

