春節流感通報翻倍！再爆4重症　高中男腦炎「4度就醫才驗出」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情升溫，流感通報在春節期間也多了一倍。疾病管制署今（31）日公布國內新增4例流感併發重症個案，其中最年輕為年僅10多歲的男高中生，本身沒有潛在病史，也沒有接種本季流感疫苗，他出現症狀後四度就醫才驗出流感陽性，最後送大醫院急診時已經無法行走，疑似流感病毒引發腦炎，住進加護病房治療。

疾病管制署今日公布，近期社區流感病毒活動持續上升，近日新增4例流感併發重症病例(3例為A型H3N2及1例A未分型)，分別為3例男性、1例女性，年齡分別是10多歲、30多歲、40多歲與60多歲，除10多歲個案外，其餘都有潛在疾病，這4人均未接種本季流感疫苗，發病日介於今(2023)年1月15日至1月24日。

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重症個案當中最年輕為10多歲男生，疾管署副署長莊人祥說明，個案於1月17日出現高燒，曾到一般診所就醫，19日進一步出現頭暈、腹瀉，因為新冠快篩陰性，晚間到急診就醫時流感快篩陰性，當時僅開立緩解藥物回家，20日個案出現持續頭暈、說話遲鈍、行動僵硬再次到急診，新冠檢測陰性返家。

然而就在同日，個案又出現意識改變、嗜睡，到另外的大醫院急診就醫，當時已經無法行走，懷疑急性腦脊髓炎，後續驗出流感抗原快篩陽性，收治住院研判為流感引發腦炎。莊人祥表示，個案於21日轉入加護病房，並且使用抗病毒藥物，所幸後續病況有好轉，23日轉入普通病房。

另一名30多歲男性，本身有糖尿病史與吸菸習慣，1月21日開始出現症狀，24日就醫新冠陰性，未檢驗流感，26日到另外一家醫院就醫，流感、快篩都陰性，但已經有肺炎，安排住一般病房、因病況惡化轉加護病房，27日驗出感染A流H3N2。

莊人祥表示，流感快篩敏感度約六至八成，無法驗出情況並不少見，也因此，只要病患出現類流感症狀，臨床醫師就可以評估給予抗病毒藥物。

依疾管署監測資料顯示，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主；上週春節連假期間急診類流感就診人次逾19,400人次，較過去數週明顯上升。

莊人祥表示，流感疫情呈現升溫，雖然和非新冠肺炎疫情時相比數仍算低，但是近期確實看到實驗室自動通報呈現上升，以春節當周來說就比前一周增加近一倍。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年1月30日流感併發重症病例累計27例(20例A型H3N2、2例A型H1N1、1例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者11例為多(占41%)，26例(占96%)未接種本季流感疫苗，18例(占67%)具慢性病史；其中死亡4例(3例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。