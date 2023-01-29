　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／增43.6%！今本土+27350例　30歲男肝硬化「昏倒家中」確診亡

▲▼1/16中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心公布今日最新疫情資訊。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,350例COVID-19確定病例，分別為27,105例本土個案及245例境外移入；另確診個案中新增22例死亡(其中1例為境外移入個案)。據統計，今日新增病例數較上周日增加43.6%。另1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有肝硬化等病史，確診後昏倒家中，送醫仍不治死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,105例本土病例，12,020例男性、15,073例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,462例)，臺中市(3,226例)，高雄市(3,181例)，桃園市(3,139例)，臺北市(2,450例)，臺南市(2,197例)，彰化縣(1,239例)，新竹縣(782例)，新竹市(733例)，屏東縣(663例)，苗栗縣(662例)，雲林縣(564例)，基隆市(562例)，宜蘭縣(477例)，南投縣(410例)，嘉義縣(384例)，花蓮縣(333例)，嘉義市(264例)，臺東縣(168例)，金門縣(131例)，澎湖縣(72例)，連江縣(6例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為9例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、19例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年8月15日至今(2023)年1月25日，死亡日期介於去年8月15日至今年1月25日。

▲▼1/29新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1/29新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，為129例男性，116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月29日至今年1月28日。

指揮中心說明今日COVID-19 新增27,105例本土病例，境外移入245例，另外死亡個案有22例。今日新增的病例數較上周日多8,234例，增加約43.6%。

另本土病例以研判周計算，第3周(1/15-1/21)共131,564例，第4周(1/22-1/28)共139,010例，上升5.7%

今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，有肝硬化、食道靜脈瘤出血、慢性腎病等病史，曾接種2劑新冠疫苗，1/24因症狀至急診就醫採檢新冠PCR陽性確診，開立口服藥物莫納皮拉韋治療，返家當天有腸胃道出血症狀，1/25在家中昏迷緊急送醫，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染、肝硬化。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,601,363例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,116,683例排除)，其中9,483,267例確診，分別為48,314例境外移入、9,434,899例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,246例COVID-19死亡病例，其中16,225例本土，個案居住縣市分布為新北市3,136例、臺北市1,760例、臺中市1,737例、高雄市1,614例、臺南市1,218例、桃園市1,201例、彰化縣1,058例、屏東縣637例、雲林縣527例、南投縣522例、苗栗縣455例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼1/29本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲1/29本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
女高中生戀上男老師！　畢業閃婚「與世隔絕」下場慘曝
孫芸芸天菜弟「親密床照曝」！　秘交陳冠希舊愛
南韓邊境「機關槍誤射」！　急向北韓廣播：不是故意的
年假最後一天「街頭遇台灣超A咖天后」！　0偽裝站路邊
獨／30年超市收攤原因曝！　員工怒挺：寧失業拒幫新老闆
NBA詹皇跪地不起！　場上暴怒崩潰畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

好市多1.2萬「40°C充氣按摩池」開賣！會員喊讚　老司機一看笑了

獨／台中30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺：寧失業拒幫新老闆

彰化禽流感疫情連爆！1個月內傳出4起　共撲殺22萬隻鵪鶉

快訊／增43.6%！今本土+27350例　30歲男肝硬化「昏倒家中」確診亡

彰化飼養場爆新型H5N1禽流感！　動防所緊急撲殺10萬隻鵪鶉

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

過年沒中彩金別灰心！關帝廟PK擲筊發財金　1歲童進決賽爭10萬獎

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

好市多1.2萬「40°C充氣按摩池」開賣！會員喊讚　老司機一看笑了

獨／台中30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺：寧失業拒幫新老闆

彰化禽流感疫情連爆！1個月內傳出4起　共撲殺22萬隻鵪鶉

快訊／增43.6%！今本土+27350例　30歲男肝硬化「昏倒家中」確診亡

彰化飼養場爆新型H5N1禽流感！　動防所緊急撲殺10萬隻鵪鶉

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

過年沒中彩金別灰心！關帝廟PK擲筊發財金　1歲童進決賽爭10萬獎

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

養兔子前先想清楚！　新手飼主「10入門指引」：懷孕機率近100％

拜天公前夕發爐！北台中城隍廟清爐驚見「生雞頭」怒批：會有報應

老公坐副駕狂指揮！丁寧暴怒「那麼會你來」讓尪連開17小時

長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

烏克蘭戰力又增強　波蘭宣布「加碼援助」30輛主戰坦克

台南媒合多家金融保險企業捐助　為6.4萬弱勢民眾保微型保險

孫芸芸天菜弟「親密床照曝」戀情不藏了！秘交陳冠希舊愛：再不發被唸爆

經典賽／扛三壘指導區重任　陳江和：要多多麻煩情蒐

台中大年初八「火神狂竄」！12hrs連4起火警　1民宅+3工廠燒毀

拒配合樓下鄰居整修浴室止漏　專家鑑定樓上住戶過失大失血

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

今年還有7大連假　最長放5天

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

台灣港務公司招考新人正、備取128名

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

更多熱門

相關新聞

睽違2年多！南韓明起「室內脫口罩」

睽違2年多！南韓明起「室內脫口罩」

南韓防疫當局於今（29）日宣布，自1月30日起將「不再強制室內戴口罩」，包含各級學校、幼兒園、養老院、健身房等都將改為「建議」戴口罩，時隔2年多鬆綁室內口罩令。不過，大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持強制性的戴口罩義務。新規上路後，確診隔離7天將成為南韓唯一僅存的防疫措施。

回流了！明開工　醫喊記得6件事

回流了！明開工　醫喊記得6件事

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

口罩、快篩囤太多就上網賣　食藥署：可罰100萬

口罩、快篩囤太多就上網賣　食藥署：可罰100萬

關鍵字：

新冠肺炎指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

邱澤罕見同框老婆放閃！

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

今年還有7大連假　最長放5天

電梯大樓住幾樓最優？

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面