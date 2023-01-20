獨／女住戶想報警被推「撞桌昏厥」　囂張刺青管委嗆：死了就埋

記者陳雕文／桃園報導

桃園龜山一處社區18日晚間8點召開臨時會議，10多名管委齊聚多功能教室，但有一男脫掉上衣露刺青耍狠，到了晚上8點半左右，刺青男對一名用手機錄影的女管委叫罵，雙方爆發口角，後來刺青男又把嘗試報警的另一名女管委推倒，害其頭撞會議桌當場昏厥！但刺青男仍繼續嗆，「如果她死了我就把她埋了！」

▲社區管委開會，其中一名管委竟脫上衣露刺青耍狠。（圖／住戶提供）

據了解，該社區的臨時會議原本是要針對「消防機房逆止閥改善工程」、「消防缺失複檢改善工程發包討論決議案」等項目進行商量，殊不知會議才開始沒多久，就有管委因意見不合等因素，進而起了口角。一名身穿綠色輕羽絨外套的管委，疑似為了展現氣勢，脫掉上衣露出凶狠刺青，當大家不再講話，他才把衣服穿回去。

會議持續進行到8點半左右，一名女管委基於自身安全等考量，拿出手機錄影，沒想到此舉引起了部分管委（以下稱火爆派）的不滿，拍桌出言制止，二度衝突一觸即發，火爆派的刺青男先上前大聲斥責，另一名火爆派的女管委則趁隙將手機搶走並往地上狠狠摔爛。

▲▼女管委在開會時錄影遭嗆聲，手機還被搶走摔爛。（圖／住戶提供）

眼看場面即將失控，另一名坐在暴風圈外的女管委打算報警，未料才剛起身，正要經過刺青男旁邊時，遭刺青男猛力一推，女管委失去重心向後仰，頭部撞擊會議桌後昏厥倒地，社區經理見狀嚇一跳，上前查看情形並協助報案，殊不知刺青男不但沒有關心傷勢，還持續嗆「她如果死了，林北我就把她埋了！」並說女管委的昏厥是裝的。

▲▼穿上綠色羽絨外套的刺青男，把報案女管委推倒，害其頭撞會議桌當場昏厥。（圖／住戶提供）

從多功能教室的監視器影像來看，針對「把女子推倒撞桌」一事，刺青男喝了口水後辯稱，「我想說她要打我啊！我推開她不行喔！」接者伸手指向原本有拿手機錄影的女管委說，「她有錄影嘛！錄影存證嘛！」但其實在刺青男推人之前，女管委的手機早已被火爆派成員摔爛。

▲把手機搶走並摔爛的火爆派女管委，看到公告得知傷者送醫，還針對「搶救」一詞持續酸。（圖／住戶提供）

相關衝突影像從該社區的LINE群組傳開，有住戶認為狀況太扯，決定向媒體投訴，希望透過媒體的力量將是件公諸於世，也希望社區不要再有暴力事件發生。A住戶表示，「加上前幾週就有黑衣人進社區打住戶！現在大家人心惶惶，不知該怎麼辦。」

對於社區暴力事件，龜山警分局表示，當天確實有接獲報案，受傷住戶也有送醫治療，但目前當事住戶還在考慮是否提出告訴，警方會持續關注此事。

▼該社區除了開會暴力，還有住戶（紅衣男）在前幾週遭外來黑衣人堵住去路，後來也被揍。（圖／住戶提供）