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女童玩房門門把、老婦家大門鎖生鏽雙雙受困　警消及時救援

▲中興警方和消防隊日前救出反鎖房門內的小女娃，其母緊抱女兒安撫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警方和消防隊日前救出反鎖房門內的小女娃，其母緊抱女兒安撫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名陳姓女童日前於家中趁著母親上廁所時，自行將門反鎖，母親打不開門，只得打電話請求警方協助，警方到場確認狀況後，聯繫消防隊破門救人，幸好小女孩只受到驚嚇、沒有大礙。

中興警分局表示，日前中興所員警林萱芸執行巡邏勤務，接獲勤指中心轉知於南投市中興新村仁義南路有小孩遭反鎖於房內，立即到場查看；屋主陳姓男子向警方表示，小孫女疑因趁其母走出房間如廁時把玩門把，不小心遭反鎖房內，因年紀還小不懂如何開鎖，大人無法開門，也不清楚房內狀況如何，讓家屬相當著急。

林萱芸隨即聯繫消防隊，取得屋主同意後即執行破門，隨後檢查確認孩子是否有就醫治療需求，幸好並無任何受傷；女童的母親這才鬆了口氣、緊抱女兒安撫，也不斷感謝警、消的幫忙協助，自責表示下次會更加注意狀況。

▲▼中興警方和消防隊破門救出受困自家大門內的老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼中興警方和消防隊破門救出受困自家大門內的老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警方日前連續救出反鎖房門內的小女娃和受困圍牆內的老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

另一名也住在中興新村的84歲老婦，日前也因住家大門年久失修、鎖頭生鏽而受困，向外呼救，民眾聽到求救聲，趕緊打電話報案；警方抵達後也連繫老婦的女兒到場，經與老婦隔牆溝通，並徵得其女同意後，員警由外翻越圍牆入內查看，發現老婦無生命安全疑慮，隨後由消防隊破門將她救出，才結束一場虛驚。

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