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清晨開車出門突爆胎！轎車直直衝入大排水溝　駕駛夾困車內

▲▼ 金門轎車爆胎，整輛衝進大排水溝，駕駛受困 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門轎車爆胎，整輛衝進大排水溝，駕駛受困 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門縣金城鎮27日清晨6時許發生一起翻車事故！一輛自小客車經賢聚往山前方向行駛時，疑似突然爆胎導致車輛失控，整輛車衝出路邊翻落大排水溝，駕駛受困車內。警消獲報到場，緊急出動破壞機具將駕駛救出，所幸其意識清楚，僅全身多處擦挫傷並無大礙，目前初步排除酒駕，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

金門縣消防局27日清晨接獲通報，稱金城鎮賢庵里附近有自小客車翻覆於大水溝內，立即出動救援，而警消人員到場發現，自小客車副駕駛座側邊遭撞擊後嚴重潰縮，導致駕駛受困動彈不得，遂緊急出動破壞機具將駕駛救出，所幸他意識清楚、臉部及四肢多處擦挫傷，送醫後並無大礙。

▲▼ 金門轎車爆胎，整輛衝進大排水溝，駕駛受困 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門轎車爆胎，整輛衝進大排水溝，駕駛受困 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方初步調查，事故疑似因輪胎爆胎造成。對此，金城分局表示，駕駛過程中若突然感受到車輛失去方向性，可能就是輪胎爆胎，輪胎胎壓突然地洩漏會使車輛產生偏向、失去方向性，因而造成事故，這時務必保持冷靜、握緊方向盤，輕柔地控制車輛方向並輕踩煞車，注意後方及兩側，緩緩將車輛帶離車道。切忌大力轉動方向盤或猛踩煞車，以免輪胎承受額外壓力而造成車輛失控。平時開車應該確實檢查車輛狀況，避免上路後發生交通事故。

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