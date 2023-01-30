被要求穿「紫毛衣配西褲」心累　尪爆氣槓強勢婆婆！她秒變迷妹

▲一名人妻表示在農曆大年初二當天被婆婆要求穿紫毛衣搭配西褲，丈夫為此爆氣和婆婆對槓。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，日前控制欲很強的婆婆拿了一件紫色的棉毛衣服，希望她能和另一件舊有的灰藍色同款式上衣一起輪流穿；後來她在農曆大年初二當天順應婆婆的要求，將紫毛衣搭配西褲，不過在丈夫看到她的服裝搭配後，卻因此爆氣和婆婆對槓，讓人妻直呼「難得看到先生這麼硬，瞬間變迷妹」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆是一個控制慾很強又自我的人，如果不被順從就會大暴走；由於她在過年的前一週穿了一件灰藍色的棉毛材質衣服，婆婆覺得款式很好看，於是被拿去請製作衣服的朋友，弄了不同顏色的另一件並要求她換著穿，雖然她再三婉拒，仍抵不過婆婆的好意。

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原PO過幾天收到婆婆拿回來的同款式上衣，卻發現材質不太一樣，「暗沉的紫豆沙色滑滑抖抖的那種面料，配上那個款式瞬間變成復古，拿到的瞬間有驚訝住，但老人家一番好意，我也是表現很高興得收起來。」之後到了農曆大年初二當天，她又穿上之前同樣也是婆婆特地製作給孫女，但遭極力反抗而退貨的西褲，「婆婆是好心疼孫，但小孩極力反抗穿那樣的款式，眼看要起火，我為了緩解尷尬便收了說『沒關係，我穿』。」

婆婆見原PO將西裝褲換上後，開始反覆強調「就好看嘞」，還說應該要搭配前幾天特地製作的豆沙色上衣，「妳要穿那件，過年有顏色才喜慶。」對此，原PO則自嘲，「西褲配那個面料的衣服，全身上下都在抖，瞬間老二十歲，不適合吧！」卻遭對方強迫一定要去穿，「大過年的喜慶。」

最終，原PO無奈之下只好在煮完飯後，上樓去換上婆婆提到的那件「豆沙色上衣」，「一整套穿下去，全身抖抖抖，我仿佛回到了四十年前站村口的翠花」，結果就在她換好上衣，下樓吃飯的時候，看到丈夫臉上的表情整個垮掉。

原PO更苦中作樂地對婆婆暗示，「媽，妳看，好看不？」對方回應，「對嘛，這樣才有氣質，好看。」至於丈夫則突然與婆婆爆氣對槓，「不要再讓她穿這樣了，像什麼樣子，能看嗎？妳要不要看看妳五十幾歲的大女兒穿得跟十八歲的小姑娘一樣，妳讓她穿這樣。」未料婆婆也不甘示弱地怒吼，「這樣怎麼了，很好看啊，能穿老師傅做的衣服是福氣，人家一把年紀做的。」接著丈夫繼續嗆，「我不喜歡，她是我老婆，我不喜歡她穿這樣，要不要我翻妳女兒照片給妳看她現在穿什麼樣？」

▲對於原PO的穿衣搭配，婆婆見狀後回應，「對嘛，這樣才有氣質，好看。」（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

▲原PO說，自己有被婆婆和丈夫的爆氣互槓嚇到，同時也欣慰直呼，「難得看到先生這麼硬，瞬間變迷妹。」（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

對於婆婆和丈夫吵成一團，原PO坦言自己被嚇到，忍不住透露，「果然算命的說紫色會讓我引起糾紛，真準。」她也欣慰直呼，「難得看到先生這麼硬，瞬間變迷妹。」

貼文曝光後掀起熱議，有網友表示「先生好硬，值得誇獎」、「綁包包頭會被叫師姐」、「翠花造型還需要扎兩根辮子，角色扮演又多一種選擇」、「配手上的那串珠子後只能說，阿嬤您好」、「我婆婆73歲都不會穿這樣呀」。

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