日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

▲日統客運停駛4條國道客運路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

日統客運日前宣布停駛4條國道客運路線，包括1月16日停止7005路線、2月1日起停止7000、7001和7002等國道路線營業載客。該4條路線將由統聯客運接續服務，公路總局今(1月30日)表示，該4條路線將自2月1日起，全面改由統聯客運代駛。

日統客運日前宣布停駛該4條國道客運路線，但將維持7011、7012二條路線繼續在雲林縣內運行。日統客運公告指出，高鐵通車後，民眾交通旅運模式不復以往，台灣西部走廊已形成一日生活圈，加上人口結構改變，地方政府配合此一趨勢，其所規劃的交通路線網絡，以連結高鐵站接駁為主，台灣好行及幸福巴士為輔，相對的，國道客運便漸趨沒落，乘客減少，且多半是長輩北上探視子孫的交通方式，使得吸收年長者半票所負擔的成本更日益上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局嘉義區監理所今宣布，原日統客運公司「7005民雄-台北」、「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」等4條國道客運路線，自112年2月1日起，全面改由統聯客運代駛，民眾搭乘權益不受影響，營運服務亦不中斷。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，日統客運公司經營的國道客運路線，主要服務斗六、北港、四湖、民雄等地區民眾往、返台北，為使日統客運公司國道客運路線停駛對當地鄉親的交通運輸衝擊降到最低，公路總局已協調統聯客運代駛，維持民行不中斷，乘車資訊將在沿線各站牌張貼及統聯客運網站公告。