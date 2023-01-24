單親爸捨命救21乘客！王惠美心疼13歲獨生女抱入懷：路還很長

▲王惠美擁抱楊小妹妹。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

大年初一（22日）國道1號苗栗、頭屋段，發生6車連環追撞火燒車事故，統聯客運楊姓司機事發時緊急疏散乘客，21名乘客全數生還，但楊姓司機卻因被夾住腳卡在車內，不幸喪生。楊男育有1名13歲女兒，平時與75歲母親1家3口居住員林，彰化縣長王惠美24日與社會處、教育處前往彰化市立殯儀館天梵會館慰問家屬，並提供慰問金關懷。

王惠美今日與社會處長王蘭心、社工督導、教育處督學等，前往關心楊男女兒，以及家屬。王惠美見到楊男女兒，特別將她擁入懷中，給予鼓勵，王惠美勉勵楊小妹妹雖遭遇困境，但未來的路還很長，一定要堅強，並表示日後如有任何需要協助之處，縣府團隊必會全力協助。

▲王惠美慰問楊男家屬。（圖／彰化縣政府提供）

社會處表示，居住員林的楊姓司機為單親爸爸，平時與75歲母親及13歲女兒同住，還有一位手足兄弟居住附近，家人感情深篤，在年節期間突接此噩耗，心情都難以平復，縣府心同此理，盡全力關心關懷，希望家屬可以走出傷痛。

本案發生於22日清晨，國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

警方後續依過失致死將46歲陳女移送偵辦，22日下午複訊後依觸犯公共危險、過失致死以及毀損罪20萬元交保，其餘3位駕駛無保請回。

▲初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）