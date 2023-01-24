　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸捨命救21乘客！王惠美心疼13歲獨生女抱入懷：路還很長

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美擁抱楊小妹妹。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

大年初一（22日）國道1號苗栗、頭屋段，發生6車連環追撞火燒車事故，統聯客運楊姓司機事發時緊急疏散乘客，21名乘客全數生還，但楊姓司機卻因被夾住腳卡在車內，不幸喪生。楊男育有1名13歲女兒，平時與75歲母親1家3口居住員林，彰化縣長王惠美24日與社會處、教育處前往彰化市立殯儀館天梵會館慰問家屬，並提供慰問金關懷。

王惠美今日與社會處長王蘭心、社工督導、教育處督學等，前往關心楊男女兒，以及家屬。王惠美見到楊男女兒，特別將她擁入懷中，給予鼓勵，王惠美勉勵楊小妹妹雖遭遇困境，但未來的路還很長，一定要堅強，並表示日後如有任何需要協助之處，縣府團隊必會全力協助。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美慰問楊男家屬。（圖／彰化縣政府提供）

社會處表示，居住員林的楊姓司機為單親爸爸，平時與75歲母親及13歲女兒同住，還有一位手足兄弟居住附近，家人感情深篤，在年節期間突接此噩耗，心情都難以平復，縣府心同此理，盡全力關心關懷，希望家屬可以走出傷痛。

本案發生於22日清晨，國道國道1號北上127公里、苗栗─頭屋段，1輛自小客車發生自撞，後方車輛煞車不及發生追撞，總計有1台遊覽車、5台自小客車發生連環車禍。統聯及1輛自小客車隨後起火燃燒，遊覽車司機跟小客車女乘客因逃生不及當場喪命，造成2死9傷。

警方後續依過失致死將46歲陳女移送偵辦，22日下午複訊後依觸犯公共危險、過失致死以及毀損罪20萬元交保，其餘3位駕駛無保請回。

▲初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）

▲初一國道火燒車。（圖／記者爆料網）

ET快訊
台中三井LaLaport夯炸！　過年誇張人潮曝
快訊／高鐵發布路線告警！　「南港-左營」列車延誤
快訊／加州「3天內第3起槍擊」！　1死7傷
小三通入境陽性率首度掛零　擬擴大開放對象
以為不會拖吊！景點遊客6車被吊　19車違停挨罰
財經YTR算出「刮刮樂獎金結構」　300元推這張！這款中獎勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單親爸捨命救21乘客！王惠美心疼13歲獨生女抱入懷：路還很長

以為不會拖吊慘了！潮州年街活動吸遊客　6車被吊19車違停挨罰

1家3口新春出遊成死別！21歲爸自撞電桿亡　新生兒腦出血陷昏迷

快訊／年初三基隆傳死亡火警！濃煙火舌狂竄　男屋主陳屍家中

29歲警遭毒蟲撞死　法務部下令嚴辦重懲：不讓家屬再流下悲痛眼淚

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

打卡拍照新景點！新北捷運鶯歌車站「彩虹通廊」陽光下超繽紛　

奪命畫面曝！左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

大老闆付訂167萬買110支iPhone　工人拿到錢全賭光了

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

單親爸捨命救21乘客！王惠美心疼13歲獨生女抱入懷：路還很長

以為不會拖吊慘了！潮州年街活動吸遊客　6車被吊19車違停挨罰

1家3口新春出遊成死別！21歲爸自撞電桿亡　新生兒腦出血陷昏迷

快訊／年初三基隆傳死亡火警！濃煙火舌狂竄　男屋主陳屍家中

29歲警遭毒蟲撞死　法務部下令嚴辦重懲：不讓家屬再流下悲痛眼淚

債主撂人埋伏停車場！高舉滅火器猛捶臉　再強押上山逼還錢

快訊／撐50分鐘還是倒了！強風折斷台中6樓高鷹架　險砸麥當勞

打卡拍照新景點！新北捷運鶯歌車站「彩虹通廊」陽光下超繽紛　

奪命畫面曝！左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

大老闆付訂167萬買110支iPhone　工人拿到錢全賭光了

台中三井LaLaport夯炸「過年人潮曝」　全場看傻了：不是P圖？

新光金大公主年夜飯曝光　暗藏董娘許嫺嫺巧思

中國醫藥大學附設醫院數位轉型　獲美HIMSS評世界前三智慧醫院

快訊／高鐵苗栗地區發布路線告警！「南港-左營」列車延誤

加州11死除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝光！阻止傷亡擴大

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

快訊／美國加州「3天內第3起槍擊」！加油站傳槍響　1死7傷

拉拉山「入夜可望持續降雪」！遊客興奮搶拍照　達1條件將管制

每對伴侶都以為「自己最幸福」！心理師揭優越幻覺：自我感覺良好

謝和弦當爸全變了！樂被女兒炸屎　見嫁女影片秒噴淚：我一定搶婚

酸酸der！妹激動把檸檬推開 小孩試吃4種水果反應萌翻天

社會熱門新聞

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

特斯拉男：我爸過世　開槍狂掃G了

休學當AV女優　賴畇希：原來我這樣悶騷

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

人妻揪小王拍性愛片爽到腳抖！鹹濕對話曝

毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊：拍謝

西門町深夜傳砍人案！婦人尖叫地上整灘血

左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

站手扶梯左側不動　遭嗆「有病」險釀全武行

網紅渣夫誘少女拍口愛片　「射臉上妝會糊」

更多熱門

相關新聞

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

大年初一(22日)國道1號苗栗─頭屋段，早上4點57分發生6車連環追撞火燒車事故，造成包括統聯48歲楊姓司機在內2死9傷。楊母得知消息後非常難過，她說在發生嚴重追撞後，兒子立刻開車門讓21名乘客全數逃生；楊男的13歲女兒，昨(22日)深夜在臉書悲痛發文，說父親雖然走了，「但他是個英雄」，並且不得不面對爸爸已經走了的事，強迫自己長大。

國道2死火燒車！　統聯司機讓21名乘客先逃生

國道2死火燒車！　統聯司機讓21名乘客先逃生

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

酒駕女移送畫面曝！　害統聯司機命喪火窟

酒駕女移送畫面曝！　害統聯司機命喪火窟

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

關鍵字：

統聯火燒車王惠美慰問

讀者迴響

熱門新聞

高雄新樂街夜市公開賣魔芋爽　最高罰300萬

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

刮中200萬？呂文婉：會休息一陣子

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

南韓濟州機場「476航班停飛」4萬人困島上

啦啦隊女神一出門就脫內衣！崩潰認：胸部太大遭欺負

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

網購洋裝縮水　人妻實穿逆轉「超火辣」

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面