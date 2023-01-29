IKEA馬桶貼「7字標語」警告！　前員工曝驚悚內幕：親眼看過

▲許多人喜歡逛IKEA。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」風格清新簡約，且家具多樣化又平價，深受不少年輕人喜愛。但近日一名網友去逛IKEA賣場時，發現馬桶上貼了一張警告紙條，背後似乎藏了什麼故事。文章曝光後隨即掀起熱議，不少人笑說「掀開來說不定有驚喜」，也釣出前員工分享曾遇過的驚悚經驗。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，看到IKEA展示間的馬桶被封了起來，上面還貼了一張標語，寫著「此處僅供展示用、Display only」，用中英文警告，似乎很擔心真的有人會在該處排泄。原PO見狀也忍不住笑說「所有標語背後都有他的來由」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬桶上面貼有警告標語。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

不少網友看到文章後，紛紛笑說「床都可以躺著睡了，馬桶當然也可以拉X」、「老闆！我先試用」、「掀開後發現裡面有坨屎」、「這標語有味」、「好市多展示的垃圾桶都有白目會丟垃圾了，在展示的馬桶拉坨屎好像也不會太意外」、「香港的宜家，已把坐廁全拆掉，原因很清楚吧」、「當有警告語出現，那肯定是有發生過」、「一樣米養百種人...我是絕對相信有人使用過」、「不要低估人類的下限」、「說不定打開真有驚喜」。

底下也釣出過來人指出，「前員工在此，真的會有人上喔，我親眼看到『小的』」、「別讓我回想起在接待中心撈屎的日子」、「之前去特力屋真的有看到」、「聽過有客人把宜家展示間裡的衣服直接拿去結帳」、「以前很流行便所餐廳，曾經看過隔壁桌的媽媽把飲料倒到裝飾的小便斗，結果流滿地」、「我只清過尿而已」。