沒馬桶塞？主婦揭通馬桶不敗妙招　「這東西」1分鐘解決超順暢

▲ 地方媽媽分享通馬桶妙招，意外受到廣大關注。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬桶堵住該怎麼辦？英國一名地方媽媽分享，其實這種時候不用靠馬桶塞，只要一罐清潔劑就能輕鬆解決，令許多網友十分驚艷。也有網友認為，乾脆出門買根馬桶塞更快，還有人說自己總是把問題留給下一個使用者。

《每日郵報》報導，一名英國媽媽經常分享生活中實用的小撇步，在TikTok上擁有近16萬粉絲，不久前PO出她家人教她的通馬桶不敗妙招，意外造成轟動。

影片中她先是用衛生紙堵住馬桶作為示範，接著用綠色的清潔劑對著馬桶洞後端狂噴，只需等待30秒至1分鐘後再按下沖水鈕，就可看見衛生紙完全被沖下，堵塞問題馬上解決。

這段影片至今累計逾820萬觀看數和35萬讚，部分網友對這個新發現感到震驚或驚豔，「傳給我哥了，他常常堵住馬桶，謝謝」、「我是水管工人，一定要試試看」、「我相信！我已經用這招很多年了」。

原PO事後說明，清潔劑能夠發揮潤滑劑的作用，讓堵塞物容易被沖下。不過也有網友持疑，「我通常都倒個熱水就解決了，永遠有用」、「買根馬桶塞只要不到5美元」、「剛試過沒用，還有其他建議嗎」。

也有網友留言表示，「只有我會蓋上蓋子留給下一個人解決嗎」、「只有我家馬桶永遠不會塞住嗎」、「我會直接蓋上蓋子，然後祈禱」、「我只會不斷按沖水然後憋氣，一邊希望不會滿出來」。