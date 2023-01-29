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父心臟病危妹簽「不施行心肺復甦同意書」兄控弒父　結果曝光

▲劉姓男子告簽「不施行心肺復甦同意書」的大妹妹弒父，宜蘭地檢署予以起訴。（圖／記者游芳男攝）

▲劉姓男子告簽「不施行心肺復甦同意書」的大妹妹弒父，宜蘭地檢署予以起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭劉姓男子，因心臟疾病住院期間病危，大女兒為他簽署「不施行心肺復甦術同意書」，他的兒子後來疑因不滿遺產分配，提告大妹妹殺人罪。宜蘭檢方偵查終結，認為是在2名專科醫生判定及當時無人提反對才簽下同意書，將妹妹不起訴處分。

不起訴書指出，劉姓男子認為，父親罹患心臟疾病在陽大附醫住院期間，他的大妹為父親簽「不施行心肺復甦術同意書」，才導致父親在2021年過世，提告大妹殺人罪。

但劉家小妹作證說「當然希望救爸爸，但爸爸情況已經很糟糕了，且當時心臟收縮率不佳，醫生不建議使用電擊和壓胸，全家討論後決定簽署」，並指控哥哥平時沒在照顧父親，是接到通知才到醫院，後因為遺產分配才提告。

另，醫院證實同意書是在2位專科醫生判定及在場家屬同意下簽署，若未在場者不同意或在場者事後反悔，也應該在終止醫療行動前以書面表達意見，病患過世後才提出反對意見，不具有法律效力。

劉男大妹供稱，簽同意書當時，哥哥與母親及小妹都在場，4人都同意；當時劉男也說只要1人代表簽名即可，要她代表全家簽名，沒想到竟因此挨告弒父。

宜蘭檢方調查後，認定妹妹是在2名專科醫生判定及當時無人提反對才簽下同意書，將她不起訴處分。

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