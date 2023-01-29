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大陸 大陸焦點 特派現場

受疫情封控衝擊　TOYOTA大陸新車銷量「十年首次下降」

▲TOYOTA。（圖／路透）

▲TOYOTA在大陸銷量下滑。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

TOYOTA日前發布消息稱，2022年在大陸市場的新車銷量為194.06萬輛，較2021年減少0.2%，此次是其在華十年來首次出現年增長下滑。豐田中國受訪表示，主要受疫情影響。

據《第一財經》報導，TOYOTA在華銷量自2022年11月以來，已經連續2個月下滑，其中12月年增率減少19.8%。

對此，TOYOTA方面曾表示，疫情蔓延讓經銷商的經營受到限制，導致客戶大幅減少。11 月底受疫情封控影響，多家在華車企工廠面臨減產。

除TOYOTA外，日系汽車三巨頭中的HONDA和Nissan在華銷量也出現下滑。其中，HONDA在2022年僅賣出137.31萬輛新車，減少12.1%，連續2年銷量走低；Nissan銷量為104.52萬輛，下滑22.1%，連續四年下滑。

廣州一家日系4S店負責人受訪表示，廣東是日系品牌最重要的市場，普遍佔大陸全國銷量的三分之一左右，2022年廣州4月以及11月兩波疫情對銷售和生產皆產生較大衝擊，導致其4S店累計關店時間超過2個月，銷量下滑30%左右。

該負責人還談到，日系等合資品牌2022年表現普遍不理想，原因比較複雜，一方面，日系、德系等合資車企的晶片全球供應依然不正常，產銷量受到影響；另一方面，大陸國內90後成為購車主力，消費觀念正發生變化，越來越青睞自主品牌。

該負責人指出，目前，大陸合資新能源車表現一般甚至不好，這與燃油車普遍能賺錢、新能源車基本虧損有關，合資車企從盈利角度在新能源車方面投入有所保留。

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