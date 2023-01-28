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快訊／春節疫情攀新高！本土+27159例　40歲男打三劑疫苗仍病亡

▲▼1/28新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲春節疫情攀新高！1/28新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增27,444例COVID-19確定病例，分別為27,159例本土個案、285例境外移入；另外死亡個案有20例。今日新增的病例數較上周六多6,386例，增加約30.7%。其中1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗，因併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸惡化過世。

指揮中心表示，今日新增之27,159例本土病例，為11,719例男性、15,423例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,228例)，高雄市(3,416例)，桃園市(3,275例)，臺中市(3,070例)，臺北市(2,686例)，臺南市(2,082例)，彰化縣(1,202例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(698例)，屏東縣(620例)，新竹市(597例)，雲林縣(593例)，基隆市(535例)，宜蘭縣(533例)，南投縣(424例)，嘉義縣(406例)，花蓮縣(357例)，嘉義市(226例)，臺東縣(151例)，金門縣(130例)，澎湖縣(85例)，連江縣(6例)。

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▲▼1/28本土病例分析 。（圖／指揮中心提供）

▲1/28本土病例分析 。（圖／指揮中心提供）

而今日新增20例本土病例死亡個案，為12例男性、8例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月23日，死亡日期介於今年1月15日至1月25日。

其中1例特殊死亡個案，為一40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗。12/29發燒、喉嚨痛，新冠快篩陽性確診，12/31因呼吸困難至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫、糖尿病酮酸中毒、急性腎衰竭等病況，收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療，住院期間併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於1/15病況惡化過世，死因為新冠肺炎、肺膿瘍、肝膿瘍。

▲▼1/28自中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲1/28自中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼1/28金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲1/28金馬春節交通專案旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增285例境外移入個案中，為131例男性、154例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月28日至今年1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,567,752例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,110,254例排除)，其中9,455,924例確診，分別為48,105例境外移入，9,407,765例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,224例COVID-19死亡病例，其中16,204例本土，個案居住縣市分布為新北市3,135例、臺北市1,758例、臺中市1,736例、高雄市1,611例、臺南市1,215例、桃園市1,200例、彰化縣1,055例、屏東縣635例、雲林縣526例、南投縣522例、苗栗縣455例、嘉義縣425例、宜蘭縣333例、基隆市325例、新竹縣273例、嘉義市273例、花蓮縣268例、臺東縣199例、新竹市180例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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