▲秋冬易憂鬱可能是「季節性情緒失調」！4招預防情緒波動。（圖／示意圖／達志影像）

文／聯安預防醫學機構 聯安診所家醫科 陳采汎醫師



秋冬陰雨綿綿，你的情緒是否特別容易低落？「季節性情緒失調」常見於秋冬季節，容易發生憂鬱、倦怠、無力、體重增加等症狀，並常在春夏季後得到症狀的緩解。

對於季節變化與情緒波動的病因探討，大多聚焦於秋冬季節中，日光照射量的下降與人體生理日夜節律的影響，致病機轉也可能包含人體內重要的神經傳導物質，如褪黑激素、血清素等等。例如，2016年來自丹麥的研究發現，患有季節性情緒失調的患者，體內運輸血清素的蛋白在冬天時不會同健康者一般地下降，而可能影響了血清素在體內的濃度。另外，在台灣的近年相關研究也有觀察到，台灣的自殺率與身心疾病的住院率，也與季節變化的趨勢相關。

「季節性情緒失調」影響日常功能需就醫診治

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因此，若在過去疾病史中，經常在秋冬季節時產生情緒的波動，進而影響了日常的工作、社交、飲食、睡眠，應前往身心科門診諮詢並尋求協助。不同於一般的憂鬱症治療，「季節性情緒失調」的治療首選，為光照治療。

日照減少影響情緒變化

對於健康的族群來說，秋冬季節是否導致情緒波動到疾病的程度，目前尚無明確的定論，季節變化確實也並不會影響每一個人的情緒波動。於2020年來自荷蘭的五千人問卷型研究中發現，季節變化較顯著影響的是人格特質中具神經質、或稱情緒不穩定的族群。

秋冬季的日照量減少，除了影響著人體的生理日夜節律，其實同時也經常改變了我們的戶外活動量、飲食選擇、社交互動模式，這些改變皆可能多重地影響我們在秋冬季節時的日夜節律與情緒狀態。另外，缺乏日照的情形也不僅只發生在秋冬的季節，需要輪值夜班的工作型態，或者工作環境長時間位於室內無日照的空間，也都容易因生活模式中缺乏日照而影響日夜的生理節律。

四撇步預防秋冬季節影響情緒波動

因此，在迎來秋冬季節時，日常生活中我建議以下四種方式，來降低秋冬季節影響情緒波動的狀況：

一、增加日照：

多從事戶外的活動，增加陽光的曝曬機會同時也增加運動的機會，有助於神經內分泌系統的功能。即使在家不外出，也可以將窗簾打開，多讓陽光透進室內。

二、規律社交行為：

我建議在生活中適時的與他人社交。社交不僅止於跟朋友聚餐或是參與大型的聚會，與家人共同享用晚餐、與朋友講電話談心，甚至是寵物的陪伴，都是對身心健康有益的社交活動。

三、好好吃飯：

均衡飲食是維持神經內分泌系統的基礎。除了吃新鮮的食物，攝取多樣性蔬果、健康的油脂、足量的蛋白質也都是很重要的。當人越忙、壓力越大時，較會忽視飲食，或者更常選擇油炸和重口味的食物作為壓力的宣洩管道，營養攝取不均衡與攝取過多高度加工、促身體發炎性的食品，情緒反而容易變得更不穩定，進而造成惡性循環。

四、補充維生素D ：

研究發現季節性情緒失調的患者，有常見維生素Ｄ缺乏的問題，而人體內維生素Ｄ的來源主要也來自於陽光中的紫外線曝曬於皮膚。維生素Ｄ具有協助神經內分泌系統的功能，體內是否缺乏維生素Ｄ可透過抽血來評估，並訂定補充的計畫。

另外，透過功能醫學「神經傳導代謝評估」的檢測，也可以評估血清素、腎上腺素、多巴胺等重要神經傳導物質的平衡狀態。

最後，我想再次呼籲，若發現自己或者周遭的親友，情緒常受季節影響而無法維持平日的生活與工作時，應立即尋求專業醫師協助，別讓季節影響了情緒的健康。