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社會 社會焦點 保障人權

把同學打到腦震盪！桃園女高中生道歉後竟反提告　教育局回應了

▲桃園市某高中傳出霸凌事件，女學生對同學連續呼巴掌、亂剪頭髮。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）。

▲桃園市某高中傳出霸凌事件，女學生對同學連續呼巴掌、亂剪頭髮。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

桃園市一所高中爆出霸凌案件，一名女學生疑似不滿被評論外表，竟在教室內對著女同學踹桌、呼巴掌，甚至還拿剪刀亂剪對方頭髮，畫面被一旁同學拍下，並PO上網，引發社會譁然。事後女學生出面道歉，但市議員黃瓊慧卻指出，女學生道歉後2天竟反手提告，讓她相當傻眼。對此，桃園市教育局出面，表示已積極介入處理。

臉書上近日流傳一段畫面，一名女學生不顧女同學尖叫求饒，不斷朝對方呼巴掌，甚至還拿剪刀亂剪對方頭髮，把同學打到腦震盪，而整個影片長達2分14秒，竟沒有其他同學出面制止，或通報校方。

▲施暴者在IG限動PO道歉文，2天後竟又向被害者提告。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲施暴者在IG限動PO道歉文，2天後竟又向被害者提告。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

影片曝光之後，引發社會譁然，而施暴女學生事後出面PO文道歉，表示因對方私下批評她的外表，她一氣之下才動手，「很抱歉，是我不夠理性，沒能妥善處理這件事。我接受大家的批評指教，以後遇到事情會理性溝通、不再衝動，我也從中學習到教訓」。

不過，市議員黃瓊慧卻指出，女學生道歉後兩天竟反手對受害女同學提告公然侮辱，讓她氣得質疑，「什麼社會安全網啊？根本魚死網破。桃園市教育局，你到現在還沒跟被霸凌者的家長連絡，到底在幹嘛？」同時她也質疑校方在第一時間聲稱雙方已經和解，是在企圖掩蓋消息，令她非常不能接受。

對此，教育局今也出面回應，針對本次事件已積極介入處理並與學生家長了解訴求，對於被行為學生除了學校已有老師輔導外，教育局已請學生輔導諮商中心派專業人員到校予以輔導。

▲施暴者在IG限動PO道歉文，2天後竟又向被害者提告。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

教育局表示，至於行為學生，亦責成學校落實霸凌因應防治機制啟動調查及處置，後續並依據獎懲規定予以嚴處，學校亦不排除將其轉換學習環境。

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