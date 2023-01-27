苗栗女大生突持刀闖派出所　對值班警狂揮遭制伏下場出爐

▲女大生持刀闖派出所，遭警噴辣椒水制伏。（圖／CFP）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗蔡姓女大學生2022年9月26日清晨5時50分持木柄刀械，前往苗栗縣某派出所，對當時值班的李姓警員揮舞，結果遭李警以噴灑辣椒水制伏，被以現行犯逮捕。苗栗地院近日審結，依意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，且應向公庫支付5萬元，接受法治教育2場次。

判決書指出，苗栗24歲蔡姓女大學生2022年9月26日清晨走進苗栗縣某派出所，持長約12公分，單刃開鋒的木柄刀械朝當時值班的李警揮舞。李警被蔡女突如其來的舉動給嚇到，趕忙後退閃避，大聲喝令蔡女放下手中的刀械，見蔡女不肯就範，於是對蔡女噴灑辣椒水，再趁機奪下刀械並壓制她，之後以現行犯將對方逮捕。

法官調查，蔡女所持的刀械，刀刃為金屬製，刀柄為木頭製，單刃開鋒，是具一定長度且質地堅硬的刀具，客觀上足以對人之生命、身體、安全構成威脅，自屬兇器無訛，但考量蔡女尚在念書，且沒有犯罪前科，只因一時情緒不穩才犯案，犯後也坦承犯行，因此依意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判處蔡女有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，且應向公庫支付5萬元，接受法治教育2場次。