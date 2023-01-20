貨車窄巷擋道！司機反飆罵「叭X小」噴辣椒水　一聽是余筱萍嚇傻

▲貨車司機對余筱萍噴辣椒水，直到記者追問後才發現對方身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者翁子皓／台北報導

藝人余天女兒余筱萍19日下午，在台北市中山區伊通街66巷內遭一輛貨車擋道，於是按喇叭提醒，卻遭貨車司機大罵「叭X小」，還被噴辣椒水，於是到派出所提告。貨車駕駛做完筆錄步出派出所時，面對媒體的追問，才得知對方是余筱萍，無奈的說「我還有貨要送」、「她已經提告，那就到法院再跟她道歉」。

▲余筱萍。（圖／記者黃克翔攝）

余筱萍19日下午開車出門，在台北市中山區伊通街66巷內與一名貨車司機發生口角，她搖下車窗與對方理論，卻遭司機持辣椒水猛噴，還飆罵三字經「叭X小」。余筱萍事後眼睛不適，前往醫院治療驗傷，並在傍晚5點多到北市中山分局長春路派出所提出傷害告訴。

▲余筱萍在南京東路與人發生糾紛，遭貨車司機噴辣椒水攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查後，約談貨車司機到案做筆錄，訊問後依傷害罪嫌送辦。貨車司機同日晚間8點多步出派出所，經媒體追問後，才發現稍早起爭執的女子竟是余筱萍，一時之間也不知該如何反應，只低調表示「我還有貨要送」，還說「那她已經提告，那我們就法院...就到法院再跟她道歉」，隨即駕駛貨車離去。