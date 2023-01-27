再衝一波！年假倒數48hrs給你好運99　這家樂園星光票只要99元

▲新春連假最後一個週末，義大世界推出星光票99元的優惠。（圖／義大世界提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

10天的新春年假接近尾聲，是否開始感覺憂鬱！？高雄義大世界春節連假最後一個周末加碼回饋，推出大年初七28日（周六）義大遊樂世界入場星光票只要99元（原價299），當日樂園延長營運至晚上8點，讓你無限暢玩室內外遊樂設施，還可隨手拍出難得一見「聖托里尼山城」浪漫夜景，不用買機票就可以體驗希臘風情，年假最後衝一波就趁這次了。

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▲新春連假最後一個週末，義大世界推出星光票99元的優惠。（圖／義大世界提供）

義大世界在晚間7點20分準時開演全台唯一「火山夜秀-天神之戰」，以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射，透過舞台設計以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中磅薄震撼營造出烈火奔騰的視覺感受，玩樂園還可以免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪眺望整個南台灣景致；128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，保證擁有一個難忘的春節假期。

▲義大Outlet Mall新春期間吸引不少顧客。（圖／義大世界提供）

除了遊樂世界，即日起至2月28日到義大Outlet Mall憑E卡+全館當日累計消費滿2222元發票，就有機會抽中HYUNDAI Venue汽車、開運招財黃金及現金禮券兩萬元等好禮，即日起到2/5（日）UNDER ARMOUR全面3折起，滿5件再7折，消費滿6600還能再打85折；2/16（四）前adidas鞋款、服飾、 包包3件75折，5件再65折；義大FILA過年限定加碼單筆消費滿3300元現抵400，單筆消費滿5500元現抵800，買到手軟也不心疼。