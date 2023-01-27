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快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，宣布由前副總統陳建仁組成「溫柔堅韌」內閣。她也交付新團隊4大任務，包括：階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業。

蔡英文表示，她還記得四年前，當宣布由蘇貞昌接任行政院長時，他在這裡說，他會帶著團隊捲起袖子，對一輩子堅持的信念做出成績，「我非常感謝蘇院長，在四年前最艱難的時刻扛下重擔。這四年當中，我們有三年多的時間，籠罩在全球百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時，我們也遭逢了極端氣候所帶來的百年大旱」。

蔡英文表示，這四年來每當面對艱困的時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定的關鍵力量，在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人同胞共同努力下，我們守住了非洲豬瘟的防線，也穩住了疫情，更確保了民生用水，「我們不只挺過來了，還維持了經濟穩定成長、維持了正常生活。這幾年的台灣，成為國際社會肯定、民主夥伴支持的焦點」。

蔡英文指出，這四年來，每當面對困難的決策，蘇貞昌總是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案，到進一步開放美豬、美牛、日本食品的進口，一直到兵役制度的改革，「他說，執政要堅持理想，為了國家，正確的事就要做，壓力再大都要頂下來」。

蔡英文說，這四年來，蘇貞昌更是推動台灣進步的重要力量，過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，他一年多就做到了；本來需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，他半年就做到了；等待了四十年的環島鐵路電氣化，他也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

「加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億，蘇院長總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇院長都做到了」。蔡英文說，四年來，蘇貞昌帶領的行政團隊，就是「有政府、會做事」，她對蘇貞昌充滿了感激，從接任的那一刻起，他忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起了行政團隊。

蔡英文表示，蘇貞昌總是站在第一線，幫忙扛住許多壓力，讓她有更多的力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎，為台灣撐出更大的國際空間。

蔡英文說，蘇院長有一句名言說，「人生的劇本是寫好的，但沒有辦法偷看，只能全力以赴」。她表示，四年前，蘇貞昌孑然一身而來；現在，為台灣留下更多、更好的建設，在選後他幾度向我請辭，選擇離開，他用每一天為國家所做的努力，寫下他人生的劇本，「而我相信，台灣的歷史也會為他寫下重要的篇章。蘇貞昌就是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長」。

蔡英文坦言，很多民眾都向她表達，希望蘇院長能夠留下來繼續一起打拚；但是，再精采的劇本也要翻到下一個篇章，「蘇院長已經完成了關鍵的歷史使命，縱然有再多的不捨和感激，我還是尊重這位我最敬重的政治前輩的決定」。

蔡英文表示，蘇貞昌已經帶領行政團隊，讓台灣一步一步，穩健地走出疫情的陰霾；而接下來，決定邀請陳建仁前副總統，來接任行政院長的工作；而且，在蘇貞昌打下的堅實基礎上，邁向後疫情時代的復甦，同時讓台灣下一個世代的國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。

蔡英文說，她要感謝大仁哥，二十年前台灣面臨SARS疫情嚴峻之際，他挺身而出；二十年後，在台灣面臨國際政經變局的挑戰當下，他再次挺身而出，大仁哥總是在國家最需要的時候，捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣的光。

蔡英文指出，執政已經邁入第七年，歷經重重的挑戰，但是關關難過關關過。內閣團隊一棒接一棒，一起走過改革轉型的艱苦，也打下國家發展的基礎；但就像她元旦所說的，2023年會是一個充滿挑戰的一年。

蔡英文表示，面對接踵而來的新挑戰，國家要長治久安，未來的一年是關鍵中的關鍵，期許新的內閣團隊，是個「溫暖堅韌」的內閣，而陳前副總統的溫暖、無私、奉獻，正是當前疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家，最合適的行政院長人選。

接著，蔡英文期許新的內閣團隊，持續完成四大任務：第一，階段性盤整各項防疫措施，讓國民生活朝向更開放、更正常化的方向前進。我們不但要讓受到疫情衝擊的社會能夠療癒復原，更要持續穩健邁向疫後復甦的新生活。

蔡英文說，第二，進行社會照顧體系總檢討。無論是從育兒到長照，從租屋族到房貸族，從學貸壓力到缺工問題，再到掃毒、掃黑、反詐騙等攸關國民生活的照顧措施，行政團隊必須持續進行檢討，「面對全球經濟變局和國際通膨影響，我們要減壓人民的負擔、安定社會民心，更要全方位、更貼心的照顧人民生活」。

蔡英文表示，第三，持續提升國家基礎建設。我們要全面性的完善農漁村的基礎環境建設，確保農漁民的生計、提升農產品的競爭力。同時，我們也要強化台灣中小企業的體質，協助傳統產業升級再造，達到低碳化、智慧化、模組化的目標。我們要為台灣下一個十年的農村生活和產業發展，奠定更前瞻、更堅韌的里程碑。

最後，蔡英文說，要持續推進六大核心戰略產業，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。在持續建構「韌性經濟」的同時，我們更期許新任的陳建仁院長，以他的科學專業，在既有的六大核心戰略產業基礎上，除了鞏固台灣的半導體產業優勢外，更要為台灣下一個世代的科技研發實力，打造更有競爭力的體質，「我們要讓台灣，鞏固在全球供應鏈的關鍵地位，並且維持產業發展的永續動能，以及整體經濟的安全和穩定」。

蔡英文談話尾聲，再次提到蘇貞昌，她再一次向蘇貞昌說，「蘇院長辛苦了，這四年來，蘇院長挑的擔子有多重，我最了解。我也相信，在守護台灣的路上，我們將繼續並肩同行」。

蔡英文表示，就像四年前蘇貞昌在這裡，引用英國前首相邱吉爾的名言，「勝利並非終點，失敗也非末日」。各位國人同胞，面對變局和挑戰，我們不會悲觀地看到困難，而是要從困難中掌握契機，「我對陳建仁院長有信心，執政團隊會繼續奉獻苦幹和汗水，照顧人民、建設國家、守護台灣」。

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