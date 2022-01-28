女法官私刑少年！逼下跪自掌嘴恐嚇「捅屁眼」　6大惡行全曝光

▲ 苗栗地方法院少年家事法庭法官周靜妮（右）被移送法官評鑑，她的丈夫曾建元（左）陪同力挺 。（資料照片／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

苗栗地方法院少年及家事法庭法官周靜妮審理1起少年毆父案件，命少年下跪自行掌嘴約23下，警告少年若不聽話就「讓你去少觀所跟人家捅屁眼」，還要少年寫信說她的處置沒有任何不恰當，另又濫用權勢要書記官為她處理私事、須寫自白書說她沒公器私用才准報加班，法官評鑑委員會今認定周靜妮6大違失，決議由司法院將她移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

現年50歲的周靜妮，司法官訓練所第41期結業，2002年分發時原任檢察官，曾鬧出私查檢察長生日、想給長官一個慶生驚喜的風波，之後轉任法官，她本案被移送評鑑事由之一，就是2019年審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年自打耳光，體驗被打的滋味，事發後挨批有如對少年動私刑。

苗栗地院去年（2021年）3月召開院內自律委員會，羅列周靜妮諸多不當行為，認定她行為不當且情節重大，決議移送法官評鑑委員會評鑑。周靜妮去年12月10日到法評會答辯，受訪時聲稱「有人故意搞我」，更直指遭苗院院長惡整，「讓我每天都戰戰兢兢！」

但法評會查明，周靜妮開庭時要求毆父少年「你自己在法官面前自己打自己的嘴巴5下，你用力的打，你去打打看」、「不夠大，再大，用力點，把他打紅」、「再來右邊、左邊、左邊」、「你跪下來跟爸爸道歉」、「你再磕3個頭」、「爸爸媽媽如果說要帶你去ＯＯ訪貧，或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼…」等語。

少年被迫當庭下跪、磕頭、自打耳光約23下，人格尊嚴受侵害。周靜妮被移送苗院自律委員會審議，為求脫身，要少年寫信給她表示「我覺得您的審判過程與結果沒有任何不恰當之處」，讓周靜妮拿給媒體拍照報導，嚴重侵害少年隱私權與人格權。

法評會並查出，周靜妮命令受她監督指揮的書記官、法官助理利用上班時間，幫她影印、整理自律案全部卷宗，還濫用權勢要求部屬若想申請加班時數，須寫自白書掩護她公器私用行為。

此外，周靜妮承審的10多件案子，出現逾期裁定收容、不當迫使當事人和解、未依法指定少年輔佐人、適用法條錯誤、訴外裁判、片面與一方當事人接觸，還有判決造假情形，更從2020年7月到2021年3月間，無故取消開庭49件，被移送自律後，竟又以需要準備答辯為由，再取消17件庭期。

法評會指出，周靜妮從2020年1月21日至2021年3月15日，曠職68次、總時數高達353小時，已達依法一次記二大過並予以免職程度，周靜妮到會答辯雖表示因健康緣故而有違失，但委員們審議認為，周靜妮6大違失的違法情節重大，不但不適任法官，也不應擔任公務員之其他任何職務。

法評會今決議報由司法院將周靜妮移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。周靜妮其他被移送評鑑的事由，包括經常性開庭逾時、沒認真閱卷、施壓社工、騷擾庭長、跟院長爭執等，法評會決議不成立。