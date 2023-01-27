陸寵托師正夯　女子過年擼貓遛狗「10天賺上萬台幣」　

▲90後小徐今年不回老家過年，留在杭州做寵物餵養服務。（圖／翻攝網易）

記者任以芳／綜合報導

每逢春節長假，大陸一線城市工作的外地總是擔心回老家，家裡寵物沒人照顧。杭州一位90年女生逆勢操作，過年不回家，做起擼貓的生意。每天親自上門幫人餵養貓、狗等寵物，10天下來賺了4千多塊人民幣，折合台幣近1.8萬元。

綜合陸媒報導，在杭州餘杭工作的小徐是94年的金華東陽人，大學畢業後杭州工作，本職從事互聯網行業，自己和老公在家裡養三隻大肥橘貓。不過，他們兔年春節沒有回老家，而是選擇留在杭州，每天幫人照顧「留守兒童」。

▲幫客戶照顧「留守貓狗」。（圖／翻攝網易）

一開始是2021年7月份開始，小徐利用空檔上門餵養，至今已經照顧過上百隻寵物。去年春節期間，10天左右時間小徐掙了七八千。每到節假日就是寵物上門餵養的需求高峰期。

小徐說，「我已經兩年沒有回家過年了，今年春節找上來的老客戶很多，我家在省內平時也能回去，索性就和去年過年一樣留杭繼續接單做上門餵養服務。」因為貓咪在家沒人照顧太可憐了，餵養服務可以免費擼貓和賺錢。

她的收費標準是3公里以內60元一次（單位：人民幣，同下），3至5公里以內80元一次，元宵節後恢復平日的價格40元一次。兔年春節前，已有10多位老顧客天提前預約上門餵養服務，預計整個兔年春節收入4000多元。

▲進入客戶家錄影確認細節。（圖／翻攝網易）

春節這幾天，小徐每天騎電動車出門，單子都是她家附近三公里以內，比較好安排去客戶家給小貓鏟屎、餵食。進行餵養服務之前，也要熟悉寵物，先和飼主聊天溝通，記下要餵多少糧、餵多少水，清潔工具、鑰匙放在哪裏。

取得客戶信任後，小徐提前溝通好，餵養過程中會關鍵點錄影，比如進門入戶時貓的情況、糧、水、家裏門窗是否關好，錄完影片後立刻發給客戶，溝通之後的餵食，再進行鏟屎、清潔水碗、屎碗，還要陪小貓玩一會兒解解悶。

小徐強調，離開時也要拍有影片記錄門窗和水電的狀態、貓、貓砂、食盆水碗等。有些客戶還會要求上門餵養全程直播，通常整個流程做下來，早上8點出門，忙到晚上天黑才回家。

▲ 大陸寵托師正夯 。（圖／翻攝 網易）

大陸少子化，養寵物的人口逐年增加，「寵物經濟」越來越吃香，寵物上門服務需求激增，也催生綜合服務平台，專門一條龍服務，提供上門餵食、洗護等，就是大陸時下新興行業寵托師。

只要消費者選擇服務日期、服務種類，平台自動匹配相關寵託師，其基本資料、服務費用一目了然。曾有陸媒報導成都某位95後代餵貓遛狗，春節10天收入同樣破萬。