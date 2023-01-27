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社會 社會焦點 保障人權

老闆欠百萬保費爽領老年年金　法官判決：勞保局少做1件事

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部勞工保險局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名6旬王姓男子申請按月領取勞保老年年金給付，被查出他開公司欠繳勞保費128萬餘元未還，勞動部核定暫行拒絕給付，王男不服，提告辯稱從沒收到催繳通知，台北高等行政法院審理認定王男沒說實話，但勞動部在強制執行落空後，超過5年毫無任何作為，以致公法請求權過期，判王男可按月領取1萬2803元年金，可上訴。

現年68歲的王男是在2017年1月從新竹市1個職業工會退保勞保，2020年申請按月領取勞保老年年金給付，勞動部勞工保險局審查認定王男勞保年資逾20年，申請時年滿66歲，的確符合請領條件，但王男先前開公司欠繳約10年共128萬餘元勞保保費與滯納金，依《勞工保險條例》應暫行拒絕給付直到王男還清欠款，據此否決王男的申請。

王男提起訴願被駁回，因而提起本件行政訴訟控告勞保局，主張他延後5年才請領老年年金，依法應增給20%，以他平均月投保薪資3萬3300元計算，每月可領1萬2803元，遠低於住在北市每月最低1.8萬餘元的生活費，他又無收入也無財產，不應被拒絕給付。王男並堅稱從未收到勞動部催繳通知，勞動部催繳欠費的公法請求權已超出5年的時效而消滅。

勞保局抗辯指出，本案依法暫行拒絕給付，無任何裁量空間，歷年催繳通知都合法送達，也移送行政執行署強制執行，因王男與已停業公司名下沒財產而尚未結案，若允許拖欠保費者照領年金，不但欠費永難清償，更會將勞保基金鑿用殆盡，傷害勞保財務健全與永續經營制度，等於變相鼓勵投機取巧，只享權利、不盡義務。

法官審理認為，王男對於有無收到催繳通知一事沒說實話，但勞動部在強制執行王男與公司財產無所獲，於2011年3月10日領取執行憑證後，就再也沒持續任何催繳舉動，也沒聲請換發債權憑證，以致催繳王男欠費的公法請求權5年時效，已在2016年3月10日到期而使請求權消滅。

因此，法官指出，即使王男欠費事實仍存在，但勞保局因自身毫無作為而失去公法請求權，依法已不得再對王男求償，就不能繼續以欠費事實拒絕給付年金，據此判決勞保局應准許王男按月領取勞保老年年金1萬2803元，可上訴。

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