更生人進桃園「怡心園」　兒子驚呼「媽媽終於像個人樣了」！

▲小瑜成為更生人復歸社會的例證，日前獲桃園更保提供慰問品。（圖／更生保護會桃園分會提供）

記者吳銘峯／台北報導

女更生人小瑜（化名）因生長環境的關係，吸毒、酗酒，成為社區毒瘤，最後被趕出家門，轉而進入桃園「怡心園女性中途之家」。但在這裡，經過更生輔導員細心的照料、陪伴後，小瑜終於有了大改變，她的兒子來看她後，相擁痛哭說「媽媽終於像個人樣了！」這也讓小瑜更努力，要讓自己順利復歸社會。

小瑜出生後就被收養，但養父母環境也不好，小瑜早早就下海接客，雖然之後也結婚育有三名子女，但與丈夫因毒品關係，經常出入監獄，最後丈夫吸毒過量死亡，自己也因為吸毒、酗酒，成為社區毒瘤，跟子女的關係也極差。2021年間與人同居在基隆，最後被同居人趕出，經過轉介後，來到桃園怡心園。

在怡心園這裡，由更生輔導員李錦梅悉心的陪伴，讓小瑜生活態度逐漸改變。李錦梅不斷連絡小瑜的子女前來探視，子女們一開始拒絕，直到小瑜入住怡心園一個半月後，長子終於願意前來探視。他看到嬤嬤的改變後，倆母子相擁痛哭，兒子哭著說「媽媽終於像個人樣了！」

小瑜因著長期吸毒酗酒，身體有許多病痛，但她不放棄，在更生輔導員協助下，小瑜報名參加長照員技訓課程。她的孩子們一度還懷疑媽媽說：「妳連手機都不會操作還要考試？！」。結果小瑜從完全陌生操作手機開始，努力學習操作並記誦線上講師講解，去年2、3月間，在1個月內完成了55個小時24單元的線上課程並每單元分別通過測驗（85分及格），取得照護學科能力證明；最後術科實體課程44小時也順利完成。而因為她的認真與優秀表現，通過學科測驗後就有國軍桃園總醫院推薦她陪伴病人，並在擔任看護期間獲得病人及家屬一致讚賞與感謝。等小瑜一取得證照，醫院照服員領班就立刻來電，請她當天下午3點半到急診室報到，一天薪資2,500元，小瑜已經邁向嶄新的人生！

現在的小瑜，在子女的鼓勵以及更生輔導員的陪伴下，更加努力生活、揮別過去，力圖修復親子關係，而子女們從不願接納到如今主動探訪甚至同意她將戶籍遷回新北市同一戶中，小瑜對自己未來與子女們共享天倫的越來越有信心，也成為更生人復歸社會的成功例證。

至於陪伴小瑜成功走向復歸之路的桃園「怡心園女性中途之家」，是由更生輔導員李錦梅一手創辦。李錦梅因為教會的關係，在民國80年代就開始接觸少年輔育院的對象，因緣際會之下，更在2015年間成立「怡心園女性中途之家」。她發現女性更生人因失去家庭的依靠，復歸社會不易，反而容易走回頭路；因此她決定為女性更生人提供堅強的堡壘，幫助她們順利復歸社會。目前「怡心園」仍需要各界幫助，可洽桃園更生保護會聯繫。

▼小瑜（右）接受更生輔導員協助線上課程，學棒針織毛線圍巾要送兒子。（圖／更生保護會桃園分會提供）